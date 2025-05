Digvesh Rathi Suspend: अभिषेक शर्मा से भिड़ना दिग्वेश राठी को पड़ा भारी, सस्पेंशन के साथ लगा भारी जुर्माना

Digvesh Rathi Suspend: आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के स्पिन गेंदबाज दिग्वेश सिंह राठी अपनी गेंदबाजी और सेलिब्रेशन के चलते सुर्खियों में रहे हैं। उन्हें अपने सेलिब्रेशन के चलते कई बार जुर्माने का सामना करना पड़ा हैं, लेकिन सोमवार को दिग्वेश और सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के बीच लड़ाई की नौबत आ गयी। जिसके बाद दिग्वेश के खिलाफ बीसीसीआई ने बड़ा एक्शन लिया है।

लखनऊ सुपर जायन्ट्स के लेग स्पिनर दिग्वेश राठी को मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग में तीसरी बार आचार संहिता का उल्लंघन करने के कारण एक मैच का निलंबन दिया गया है। आईपीएल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया- “लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के गेंदबाज दिग्वेश सिंह पर सोमवार को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ मैच के दौरान आईपीएल आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

यह इस सीजन में अनुच्छेद 2.5 के तहत उनका तीसरा लेवल 1 अपराध था और इसलिए, उन्होंने दो डिमेरिट अंक अर्जित किए हैं, इसके अतिरिक्त उन्होंने पहले तीन डिमेरिट अंक अर्जित किए थे – 01 अप्रैल, 2025 को पंजाब किंग्स के खिलाफ एक डिमेरिट अंक और 04 अप्रैल, 2025 को मुंबई इंडियंस के खिलाफ दो डिमेरिट अंक। चूंकि अब इस सीज़न में उनके पास पांच डिमेरिट अंक हैं – जिसके परिणामस्वरूप एक गेम का निलंबन होता है। दिग्वेश अब 22 मई 2025 को अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ एलएसजी के अगले गेम के लिए निलंबित हो जाएंगे। आचार संहिता के स्तर 1 के उल्लंघन के लिए, मैच रेफरी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है।

अभिषेक शर्मा पर भी लगा जुर्माना

सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा पर सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपनी टीम के मैच के दौरान आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। यह इस सीजन में अनुच्छेद 2.6 के तहत उनका पहला लेवल 1 अपराध था और इसलिए, उन्होंने एक डिमेरिट अंक जमा किया है। आचार संहिता के लेवल 1 उल्लंघन के लिए, मैच रेफरी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है।

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि दिग्वेश सिंह राठी ने सनराइजर्स हैदराबाद केबल्लेबाज अभिषेक शर्मा को आउट करने के बाद आक्रामक अंदाज में विकेट का जश्न मनाया था, जो अभिषेक को बिलकुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी नोंकझोंक देखने को मिली। दोनों गुस्से में एक-दूसरे की ओर बढ़ते नजर आए। इस दौरान मामला गर्माता देख अंपायर्स को बीच-बचाव करना पड़ा। अब इस हरकत के लिए दोनों खिलाड़ियों को बड़ी सजा मिली है।

