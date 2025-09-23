  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. दिनेश कार्तिक को बनाया गया टीम इंडिया का कप्तान, इस टूर्नामेंट में संभालेंगे कमान

दिनेश कार्तिक को बनाया गया टीम इंडिया का कप्तान, इस टूर्नामेंट में संभालेंगे कमान

Hong Kong Sixes 2025: भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को आगामी हांगकांग सिक्सेज़ के लिए देश की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। टूर्नामेंट के आयोजकों ने मंगलवार को कार्तिक भारतीय टीम का कप्तान बनाए जाने की जानकारी दी है। यह रोमांचक शॉर्ट फॉर्मेट टूर्नामेंट 7 नवंबर से शुरू होगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

Hong Kong Sixes 2025: भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) को आगामी हांगकांग सिक्सेज़ (Hong Kong Sixes 2025) के लिए देश की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। टूर्नामेंट के आयोजकों ने मंगलवार को कार्तिक भारतीय टीम का कप्तान बनाए जाने की जानकारी दी है। यह रोमांचक शॉर्ट फॉर्मेट टूर्नामेंट 7 नवंबर से शुरू होगा।

पढ़ें :- साहिबजादा फरहान और हैरिस रउफ पर लग सकता है बैन, ICC में शिकायत दर्ज, जानें क्या कहते हैं नियम?

दिनेश कार्तिक एक विशाल अंतरराष्ट्रीय अनुभव, कुशल नेतृत्व कौशल और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके टूर्नामेंट में खेलने से फैंस को प्रेरित करेगा और टूर्नामेंट की प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ाएगा। कप्तान के रूप में अपनी नियुक्ति पर, कार्तिक ने कहा, “हांगकांग सिक्सेज़ में टीम इंडिया का नेतृत्व करना एक बेहद सम्मान की बात है, यह एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसका इतिहास इतना समृद्ध और वैश्विक है।”

हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में छह-छह खिलाड़ियों की टीमें छह-छह ओवर के मैच खेलती हैं। 2024 में भारतीय टीम में रॉबिन उथप्पा, मनोज तिवारी, शाहबाज़ नदीम और स्टुअर्ट बिन्नी जैसे खिलाड़ी शामिल थे। आयोजकों ने बताया कि कुल 12 टीमें होंगी और भारतीय टीम के अन्य सदस्यों की घोषणा बाद में की जाएगी। इस टूर्नामेंट का 2025 संस्करण 7 नवंबर से 9 नवंबर तक आयोजित होगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आज पाकिस्तान और श्रीलंका में से कौन होगा एशिया कप से बाहर? अब तक के आंकड़ों से समझें

आज पाकिस्तान और श्रीलंका में से कौन होगा एशिया कप से बाहर?...

दिनेश कार्तिक को बनाया गया टीम इंडिया का कप्तान, इस टूर्नामेंट में संभालेंगे कमान

दिनेश कार्तिक को बनाया गया टीम इंडिया का कप्तान, इस टूर्नामेंट में...

श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैच से ठीक पहले छोड़ी कप्तानी, जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह

श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैच से ठीक पहले छोड़ी...

साहिबजादा फरहान और हैरिस रउफ पर लग सकता है बैन, ICC में शिकायत दर्ज, जानें क्या कहते हैं नियम?

साहिबजादा फरहान और हैरिस रउफ पर लग सकता है बैन, ICC में...

हर जगह हारने वाले बेशर्म पाकिस्तान की रगों में बहता है आतंकवाद, भारत-पाक मैच के दौरान ​दिखी इसकी झलक

हर जगह हारने वाले बेशर्म पाकिस्तान की रगों में बहता है आतंकवाद,...

Asia Cup 2025 : टीम इंडिया ने पाकिस्तान को फिर किया बेदम, पिछले सात मुकाबलों में 2022 से दौड़ रहा है भारत का विजय रथ

Asia Cup 2025 : टीम इंडिया ने पाकिस्तान को फिर किया बेदम,...