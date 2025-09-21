Nepal Kathmandu to Guangzhou Flight : आंदोलन के बाद काठमांडू से चीन के ग्वांगझू के लिए शुरू हुई सीधी उड़ान , नेपाल संबंधों को गहरा करने में जुटा

Nepal Kathmandu to Guangzhou Flight : नेपाल में तख्तापलट के बाद देश राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने रविवार को राजधानी काठमांडू से चीन के ग्वांगझू के लिए गुरुवार से सीधी उड़ानें शुरू करने की घोषणा की। इस विमान सेवा के साथ पर्वतीय देश चीन से संबंधों को और गहरा करने का प्रयास शुरू कर दिया है। यह फैसला दोनों देशों में नजदीकियां बढ़ाने के साथ Trade and tourism को भी बढ़ावा देगा।

खबरों के अनुसार, नेपाल एयरलाइंस कॉर्पोरेशन (NAC) के प्रवक्ता मनोज कुमार शाह ने बताया कि पहली बार काठमांडू-गुआंगझू-काठमांडू उड़ान सेवा शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एयरलाइंस अधिकारी ने बताया कि एनएसी इस मार्ग पर प्रति सप्ताह तीन उड़ानें संचालित करेगा। पहली उड़ान गुरुवार को और दूसरी 28 सितंबर को निर्धारित है। इसके बाद, हर रविवार, मंगलवार और शनिवार को ग्वांगझू के लिए Direct flights होंगी, एनएसी ने कहा।

एनएसी ने काठमांडू से ग्वांगझू का एकतरफा किराया 30,000 नेपाली रुपये और वापसी का किराया 50,000 नेपाली रुपये तय किया है। Himalaya Airlines भी नेपाल से इस मार्ग पर नियमित उड़ानें संचालित कर रही है, जबकि चीनी एयरलाइन कंपनी China Southern भी Guangzhou-Kathmandu route पर नियमित उड़ानों का संचालन कर रही है।