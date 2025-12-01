मुरादाबाद हादसे के वक्त मौके पर मौजूद थीं दिशा पाटनी की बहन, वीडियो में बोलीं- 'एक घंटा हो गया एम्बुलेंस नहीं पहुंची...'

Moradabad accident: यूपी के मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र के दिल्ली–लखनऊ हाईवे पर रविवार को सामने से आ रही रोडवेज बस ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। रफतपुर अंडरपास से आगे मुंडापांडे ज़ीरो प्वाइंट के पास हुए हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये हादसा जब हुआ, उस समय बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन मेजर खुशबू गुजर रही थीं। खुशबू ने रुक कर घायल पड़े लोगों की मदद की।

मेजर खुशबू पाटनी ने घटना के दौरान का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। जिसमें हादसे के बाद का भयानक मंजर नजर आ रहा है। वीडियो में खुशबू घायल लोगों तको अपनी गाड़ी में बिठाने की बातें करती सुनाई दे रही हैं। इस दौरान खुशबू को यह कहते सुना जा सकती है कि एक घंटा बीत गया है और अभी तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने एक वीडियो शेयर कर लिखा- “जीवन का कुछ नहीं कह सकते दोस्तो, @nhai_official कृपया इस मामले पर ध्यान दें। एक रोडवेज बस ड्राइवर ने पूरे परिवार को टक्कर मारकर मार डाला और उनकी मदद किए बिना भाग गया। ये घटना आज मुरादाबाद रामपुर हाईवे पर हुई। सभी डीटेल स्थानीय पुलिस अधिकारियों के पास हैं। केवल दो-तीन छोटी बच्चियां ही बचीं, जिनके सारे अंग टूट-फूट चुके हैं। वे न्याय की मांग कर रही हैं।”

वीडियो में कोई मेजर खुशबू से पूछता है-‘आपकी गाड़ी में डाल दें मैडम?’ खुशबू कहती हैं- हां, हां बिठाओ बिठाओ। यहां पर एक्सिडेंट हो गया है, हम पूरी सहायता कर रहे हैं, एम्बुलेंस बुलाई है, 9-10 लोग मर गए हैं।’ उन्होंने वीडियो में आगे कहा, ‘एक घंटा हो गया है, अभी तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। खुशबू कहती दिख रही हैं, ’12-13 लोग थे, मुझे नहीं लगता कि 2-3 लोग भी जिंदा हैं। ये लोग किसी शादी फंक्शन में जा रहे थे और रोडवेज वाले ने मारा है, उस टाइम 4-5 लोगों की सांसें चल रही थीं। उनको हमने पहले ऑटो में भेज दिया क्योंकि एम्बुलेंस आने में बहुत टाइम लग गया, करीब डेढ़ घंटा। और फिर चार आ गईं, डेड बॉडीज़ ही गई हैं एम्बुलेंस में। जो जिंदा थे उन्हें पहले ही हमने गाड़ी से निकलवा दिया। जिंदगी का कुछ नहीं कह सकते दोस्तो।’

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन मेजर खुशबू वीडियो में कहती हैं- ‘जब मैंने उनकी बॉडीज़ को बिखरे हुए देखा रोड पर, कुछ लड़के आए वहां पर वीडियो बनाने लग गए। मैं ये नहीं कह रही कि वीडियो बनाना कोई गलत है। जब मैंने खुद हेल्प की तो मुझे वहां से फोन आ रहा था कि प्रूफ के तौर पर वीडियो रखना। मैं ये बोल रही हूं कि मेरे से पहले से वहां 2-3 लड़के खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वीडियो बना रहे थे।, ये रवैया ठीक नहीं है। एक भारतीय नागरिक के तौर पर ये रवैया ठीक नहीं है। उसके बाद भीड़ आई, उठाया, मेरे कपड़े खून से लथपथ हो चुके हैं। तब जाकर लोग आए, मैंने कितने लोगों को बोला कि प्लीज मेरी हेल्प करिए। लोगों के चेहरे के अंदर टायर घुसे थे। उसके बाद जाकर जो कुछ लड़के अच्छे थे वो आए, उन्होंने हेल्प की और हमने वो लेडीज़ को जेंट्स, बच्चों को सबको साइड में किया।’

वह आगे कहती हैं- ‘आप डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पर पुलिस केस हो जाएगा, हमें पहले हमेशा हेल्प करनी है, उसके बाद आप प्रूफ के लिए रेकॉर्ड करना चाहो तो बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, मैंने भी किया है। समझिए, जिंदगी बहुत छोटी है, अगर आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जय हिंद।’