दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को लताड़ा, बोलीं- अगर ये मेरे सामने होता तो…

Disha Patni, sister Khushboo Patni, lashed out at storyteller Aniruddhacharya, ,If this had happened in front of me then...