Diwali 2025 : दिवाली की साफ-सफाई में इन खास वस्तुओं का मिलना है शुभ सूचक , हो जाएंगे मालामाल

Diwali 2025 : पंच दिवसीय दीपोत्सव पर्व की तैयारियां शुरू हो गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, प्रकाश पर्व पर मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती इसलिए लोग अपने घरों का कोना कोना साफ कर वहां दीपक प्रकाशित करते है। घर की साफ सफाई के वक्त् कई बार कुछ पुरानी चीजें मिल जाती हैं। इस साल 18 अक्टूबर को धनतेरस और 20 अक्टूबर को दिवाली है।

इन चीजों को हम अक्सर रख कर भूल जाते हैं। वास्तु शास्त्र में दिवाली की सफाई को लेकर कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। दिवाली की सफाई में कुछ खास चीजों का मिलना बहुत शुभ माना गया है। इन चीजों का मिलना इस बात का संकेत देता है कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा से खूब धन लाभ होने वाला है।

मां लक्ष्मी की कृपा

यदि आपको दिवाली की सफाई में घर में कहीं भी पैसे रखे मिलें तो ये आप पर मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत है। इससे जल्द ही घर में धन आएगा।

दिवाली की सफाई के दौरान शंख, कौड़ी, मोरपंख, बांसुरी, पुराने चावल या लाल कपड़ा मिलना बेहद शुभ माना जाता है। ये चीजें धन लाभ, सुख-समृद्धि और सौभाग्य का संकेत देती हैं, और यह भी माना जाता है कि इन वस्तुओं का मिलना मां लक्ष्मी की कृपा का सूचक है।

अगर आपके घर में जंग लगी चीज़ें हैं, तो दिवाली की सफ़ाई के दौरान सबसे पहले उन्हें हटा दें क्योंकि ऐसी चीज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं।