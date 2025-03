DMK सांसद कनिमोझी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लोकसभा में संसदीय विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया

लोकसभा में बजट सत्र (Budget session in Lok Sabha) के दौरान डीएमके सांसद कनिमोझी (DMK MP Kanimozhi) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) के खिलाफ संसद में तीन भाषाओं के मुद्दे पर की गई टिप्पणी को लेकर संसदीय विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश (Moves Notice of Breach of Parliamentary Privilege) किया।