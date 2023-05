Eating Curd in this way is Harmful: दही के साथ भूल कर भी ना खाएं ये चीज़, वरना हो सकता है बुरा परिणाम

Eating Curd in this way is Harmful: गर्मियों के समय हम सभी को दही खाना खूब पसंद होता हैं , और ज्यादातर लोग इस मौसम में दही खाना खूब पसंद करते हैं। क्यूंकि ये ठंडी होती हैं , इसको खाने से खाने का स्वाद तो बदलता है। साथ ही ये कई फायदे भी देता है।

वजन घटाने में मददगार होता हैं , दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होता , मुंह के छाले को दूर करने में गुणकारी , पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता , इम्युनिटी मजबूत होता , दांतों और हड्डियों के लिए फायदेमंद होता , स्किन के लिए फायदेमंद होता है

क्या आप जानते हैं कि जिन चीजों के साथ आप दही (Curd) का सेवन कर रहे हैं वो कितनी फायदेमंद है या फिर कितना नुकसान दे सकती है। चलिए जान लेते हैं कि दही के साथ कौन-सी चीजें खाने से ये नुकसान दे सकती है।

दही के साथ खट्टे फल खाने से बचें

इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आप दही (Curd) खा रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह का खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। दरअसल, दही भी खट्टी होती है और खट्टे फलों का दही के साथ सेवन नुकसान दे सकता है। ये पाचन तक में भी परेशानी कर सकते हैं और अपच और कब्ज का कारण बन सकते हैं।

आम के साथ दही कभी न खाएं

अगर आप खाने के साथ आम खाते हैं। तो साथ में दही (Curd) का सेवन न करें। आम और दही खाना कुछ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आम और दही को एक साथ खाने से शरीर में कार्बन डाई ऑक्साइड ज्यादा बनने लगती है। जिससे आपको परेशानी हो सकती है।

प्याज और दही एक साथ खाने से बचें

कई लोग प्याज में दही (Curd) डालकर खाते हैं, लेकिन प्याज और दही को एक साथ खाना सही नहीं है। आयुर्वेद के मुताबिक, दही की तासीर ठंडी होती है जबकि प्‍याज की तासीर गर्म। ऐसे में दोनों को साथ खाने से आपको एलर्जी हो सकती है। ऐसा करने पर शरीर पर चिकत्‍ते, एक्सिमा, सोरायसिस, गैस, एसिडिटी, उल्‍टी तक हो सकती है।

मछली और दही एक साथ कभी ना खाएं

दही (Curd) और मछली दोनों में ही भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप दोनों को एक साथ खा लेते हैं, तो इससे अपच और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोनों के साथ सेवन से बचें।