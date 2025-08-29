  1. हिन्दी समाचार
  2. ब्‍यूटी
  3. Side Effect Of Lipstick: क्या आप भी रोजाना लगाती हैं लिपस्टिक? तो हो जाइए सावधान, जानिए इसके नुकसान

Side Effect Of Lipstick: क्या आप भी रोजाना लगाती हैं लिपस्टिक? तो हो जाइए सावधान, जानिए इसके नुकसान

लिपस्टिक  को मेकअप का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। इसका नाम सुनते ही  हमारे मन में सुंदरता को लेकर कई सवाल आते हैं जैसे की इसे लगाने से हमारी खूबसूरती पर चार चाँद लग जाएगा। कॉलेज जाने वाली लड़कियों से लेकर ऑफ‍िस जाने वाली महिलाएं तक अपने बैग में लिपस्टिक जरूर रखती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि रोज लिपस्टिक लगाने से आपकी सेहत काे नुकसान पहुंच सकता है? दरअसल, ल‍िपस्‍ट‍िक में ऐसे कई केम‍िकल्‍स मौजूद होते हैं जो न स‍िर्फ हमारे होंठों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्‍क‍ि हमारी सेहत पर भी बुरा असर डाल सकते हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

लिपस्टिक  को मेकअप का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। इसका नाम सुनते ही  हमारे मन में सुंदरता को लेकर कई सवाल आते हैं जैसे की इसे लगाने से हमारी खूबसूरती पर चार चाँद लग जाएगा। कॉलेज जाने वाली लड़कियों से लेकर ऑफ‍िस जाने वाली महिलाएं तक अपने बैग में लिपस्टिक जरूर रखती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि रोज लिपस्टिक लगाने से आपकी सेहत काे नुकसान पहुंच सकता है? दरअसल, ल‍िपस्‍ट‍िक में ऐसे कई केम‍िकल्‍स मौजूद होते हैं जो न स‍िर्फ हमारे होंठों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्‍क‍ि हमारी सेहत पर भी बुरा असर डाल सकते हैं। आज हम इस आर्टिकल में आपको वो सारी बाते बताएँगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा । ड्राईनेस की समस्‍याअगर आप रोजाना और हर समय अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर रखती हैं तो इसमें मौजूद केमिकल्स आपके होंठों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे आपके ल‍िप्‍स ड्राई हो सकते हैं।

पढ़ें :- Trick to apply liquid lipstick: लिक्विड लिपस्टिक लगाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, फॉलो करें ये टिप्स

इंबैलेंस हो सकते हैं हॉमोन

आपको बता दें क‍ि ज्‍यादातर लिपस्टिक में लेड (Lead) पाया जाता है। ऐसे में अगर आप रोजाना ल‍िपस्‍ट‍िक लगाती हैं तो ये लेड धीरे-धीरे शरीर में जमा होने लगते हैं। इससे हॉरमोन इम्बैलेंस  और प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा दिमागी विकास भी रुक सकता है।

रंगों में बदलाव

अगर आप रोज लिस्टिक लगती हैं तो धीरे धीरे करके अपने नैचुरल कलर खो देती हैं। ये कैमिकल आपके लिप को डार्क कर देता है। लिपस्टिक में पैराबेन्स, कैडमियम और क्रोमियम जैसे कई केम‍िकल्‍स पाए जाते हैं। ये कैंसर सेल्‍स को बढ़ावा देने का काम करते हैं। साथ ही लगातार लिपस्टिक लगाए रखने से ये केम‍िकल हमारे शरीर में जा सकते हैं।

पढ़ें :- अगर चेहरे पर जरा भी सूट नहीं करता Nude shade lipstick तो इस हैक को करें फॉलो, दिखेगा परफेक्ट लिप कलर

ब‍िगड़ सकता है डाइजेशन

खाते-पीते समय ल‍िपस्‍ट‍िक हमारे अंदर चली जाती है। मौजूद केमिकल्स शरीर में पहुंचकर लिवर और पेट को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इससे आपाक डाइजेशन ब‍िगड़ सकता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है।

क्‍या करें?

रोजाना ल‍िपस्‍ट‍िक लगाने से बचें।

ल‍िपस्‍ट‍िक लगाने से पहले एक्सपायरी डेट चेक करें।

पढ़ें :- Take care of lips: जरुरत से ज्यादा लगाती हैं लिपस्टिक तो इन टिप्स को जरुर करें फॉलो, न तो ड्राई होंगे और न कटेंगे फटेंगे

लिप्स को बार-बार चाटने की गलती न करें।

स्‍मोक करने से बचें।

  ज्यादा देर तक धूप में न रहें।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Side Effect Of Lipstick: क्या आप भी रोजाना लगाती हैं लिपस्टिक? तो हो जाइए सावधान, जानिए इसके नुकसान

Side Effect Of Lipstick: क्या आप भी रोजाना लगाती हैं लिपस्टिक? तो...

Beauty Care: न्यूड लिपस्टिक से निखारें अपनी सुंदरता, स्‍क‍िन टोन के ह‍िसाब से कैसे चुनें सही शेड? ये है पूरा गाइड

Beauty Care: न्यूड लिपस्टिक से निखारें अपनी सुंदरता, स्‍क‍िन टोन के ह‍िसाब...

Beauty Care: बार-बार Hair Color कराना पड़ सकता है भारी, खूबसूरती के चक्कर में बाल हो जाएंगे खराब

Beauty Care: बार-बार Hair Color कराना पड़ सकता है भारी, खूबसूरती के...

Beauty Hack: थ्रेड‍िंग या वैक्‍स‍िंग,आइब्रो बनवाने के ल‍िए क्‍या है बेस्‍ट? आपकी स्कि‍न टाइप में छ‍िपा है जवाब

Beauty Hack: थ्रेड‍िंग या वैक्‍स‍िंग,आइब्रो बनवाने के ल‍िए क्‍या है बेस्‍ट? आपकी...

Beauty care: Nora Fatehi के इन ब्यूटी सीक्रेट्स को फॉलो कर पा सकते हैं फ्लोलेस स्किन, आज से करें शुरू

Beauty care: Nora Fatehi के इन ब्यूटी सीक्रेट्स को फॉलो कर पा...

Janmasthmi 2025: जन्माष्टमी पर बेटी को राधा लुक देने के लिए फॉलो करें ये टिप्स, लगेगी बेहद खूबसूरत

Janmasthmi 2025: जन्माष्टमी पर बेटी को राधा लुक देने के लिए फॉलो...