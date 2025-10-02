  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Health care : क्या आप भी हर वक़्त महसूस करते हैं थकावट, तो पी जाएं ये ड्रिंक्स, मिनटों में लौट आएगी एनर्जी

Health care : क्या आप भी हर वक़्त महसूस करते हैं थकावट, तो पी जाएं ये ड्रिंक्स, मिनटों में लौट आएगी एनर्जी

क्या आप भी सुबह से लेकर शाम तक थकान महसूस करते हैं ? जी हाँ तो आज हम आपको कुछ ऐसे ड्रिंक ड्रिंक बताएँगे जिसे पीने के बाद आपका  एनर्जि बूस्ट हो जाएगा। ये नेचुरल ड्रिंक  आपके हैल्थ को हमेशा अच्छा रखेगा । आइए जानते हैं ...

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

क्या आप भी सुबह से लेकर शाम तक थकान महसूस करते हैं ? जी हाँ तो आज हम आपको कुछ ऐसे ड्रिंक ड्रिंक बताएँगे जिसे पीने के बाद आपका  एनर्जि बूस्ट हो जाएगा। ये नेचुरल ड्रिंक  आपके हैल्थ को हमेशा अच्छा रखेगा । आइए जानते हैं …

पढ़ें :- Health Tips: क्या आपको भी सोते वक्त हो रही हैं ये तीन परेशानियां, बिना देरी के करें डॉक्टर से संपर्क

 संतरे का जूस

अगर आप लगातार थाकान  और कमजोरी से जूझ रहे हैं तो आप संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं। संतरे के जूस में विटामिन सी समेत कई पोषक तत्वों की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि बॉडी के एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने के लिए संतरे के जूस को डेली डाइट प्लान में शामिल किया जा सकता है।

 नारियल का पानी

अगर आप भी गलतफहमी में जी  राहे हैं कि नारियल पानी सिर्फ शरीर में पानी कि कमी को दूर करता है तो सावधान हो जाइए । नारियल के पानी में पाए जाने वाले तत्व थकान और कमजोरी की समस्या को दूर कर एनर्जी को बढ़ाने में काफी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं।

पढ़ें :- World Rabies Day 2025: केवल कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों के काटने से भी फैल सकता है रेबीज , जाने बचने का उपाय

पिएं नींबू पानी

काफी लोग ऐसे हैं जिन्हे नींबू पानी का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आपको बता दें कि नींबू पानी न केवल टेस्टी होता है बल्कि आपकी सेहत को भी फायदे पहुंचा सकता है। एनर्जी बूस्ट करने के लिए नींबू पानी का सेवन किया जा सकता है। जब कि बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए सही मात्रा में और सही तरीके से इन ड्रिंक्स को कंज्यूम करना जरूरी है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Health care : क्या आप भी हर वक़्त महसूस करते हैं थकावट, तो पी जाएं ये ड्रिंक्स, मिनटों में लौट आएगी एनर्जी

Health care : क्या आप भी हर वक़्त महसूस करते हैं थकावट,...

Health Tips: क्या आपको भी सोते वक्त हो रही हैं ये तीन परेशानियां, बिना देरी के करें डॉक्टर से संपर्क

Health Tips: क्या आपको भी सोते वक्त हो रही हैं ये तीन...

AMU ने स्तन कैंसर के नए वायरस (MUPP-1 Gene) की खोज, अब इलाज होगा आसान

AMU ने स्तन कैंसर के नए वायरस (MUPP-1 Gene) की खोज, अब...

World Rabies Day 2025: केवल कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों के काटने से भी फैल सकता है रेबीज , जाने बचने का उपाय

World Rabies Day 2025: केवल कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों के काटने...

AI Fear : क्या AI डॉक्टरों की नौकरी खा जाएगा? भारतीय वैज्ञानिक ने बताया मेडिकल फील्ड का Future

AI Fear : क्या AI डॉक्टरों की नौकरी खा जाएगा? भारतीय वैज्ञानिक...

गांव गांव में डेंगू मलेरिया का कहर, 202 ग्राम पंचायतें प्रभावित, स्वास्थ्य विभाग ने की पुष्टि, प्रशासन ने संभाली कमान

गांव गांव में डेंगू मलेरिया का कहर, 202 ग्राम पंचायतें प्रभावित, स्वास्थ्य...