देश में कुत्ता कोई टॉपिक ही नहीं है, इसके अलावा कई और गंभीर मुद्दे हैं जिन पर सरकार को करनी चाहिए बात : राहुल गांधी

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी (Congress MP Renuka Chowdhary) संसद में कुत्ता लेकर पहुंच गईं थी। इसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े किए गए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कुत्ता संसद लाने की वजह भी बताई थी। कुत्ते लेकर आने पर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी (BJP) ने इसकी कड़ी आलोचना की है। तो वहीं दूसरी तरफ रेणुका चौधरी का एक बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि संसद के अंदर बैठे लोग काटते हैं, कुत्ते नहीं। इस मामले पर अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Lok Sabha Leader of the Opposition Rahul Gandhi) का बयान भी सामने आया है।

रेणुका चौधरी (Renuka Chowdhary) के बयान और कु्त्ता संसद लाने की घटना पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि मुझे लगता है कि आजकल इंडिया इन्हीं चीजों पर चर्चा कर रहा है। हालांकि ये कोई टॉपिक ही नहीं है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि मेरा मानना है कि आज कुत्ता मेन टॉपिक है। बेचारे कुत्ते ने क्या किया? क्या कुत्तों को यहां अलाउड नहीं है? उसे अंदर अलाउड है। शायद यहां पालतू जानवरों को अलाउड नहीं है। मुझे लगता है कि आजकल इंडिया इन्हीं चीजों पर चर्चा कर रहा है। देश में इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए।

रेणुका चौधरी ने क्या कहा था?

कांग्रेस सांसद शीतकालीन सत्र (Winter Session) के पहले दिन अपनी कार में कुत्ता लेकर संसद पहुंची थीं। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि इस सरकार को जानवर पसंद नहीं है। कुत्ते को लेकर उन्होंने कहा कि यह बहुत छोटा है, क्या ऐसा लगता है कि यह काट लेगा? संसद के अंदर बैठे लोग काटते हैं, कुत्ते नहीं। इसी बयान पर बीजेपी नेता विरोध कर रहे हैं।

बीजेपी नेताओं ने की थी कार्रवाई की मांग

रेणुका चौधरी (Renuka Chowdhary) के संसद में कुत्ता ले जाने को लेकर बीजेपी नेता जगदंबिका पाल (BJP leader Jagdambika Pal) कड़ा ऐतराज जताया था। उन्होंने कहा था कि आप मुद्दों पर चर्चा करने के प्रति गंभीर नहीं हैं। इस तरह के तमाशे से संसद का मजाक बना रहे हैं। इस तरह के नाटक के बजाय लोक महत्व के मुद्दे उठाने चाहिए। पाल ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।