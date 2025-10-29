डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संघर्ष खत्म कराने का दावा किया , PM मोदी को बताए अच्छे इंसान

अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘सबसे अच्छा दिखने वाला इंसान’ बताया है। ट्रम्प बुधवार को साउथ कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के कारोबारी नेताओं के साथ लंच कार्यक्रम शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार दिखने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन वह एक किलर हैं, बहुत सख्त हैं।इसके साथ ही ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी तारीफ की। साथ ही PAK आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जबरदस्त फाइटर बताया।इस के बाद ट्रम्प सरकार ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम की दुहाई देते हुए नज़र आए।

ट्रम्प का दावा-भारत-पाक संघर्ष में 7 विमान गिरे

ट्रम्प ने दावा किया कि भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष में 7 विमान गिरे थे। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि ये विमान किस देश के थे। ट्रम्प ने कहा कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण थे। दोनों देश युद्ध की स्थिति में थे और सात विमान मार गिराए गए थे।ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने ट्रेड का प्रेशर डालकर संघर्ष रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा,दो परमाणु देश लड़ने की तैयारी में थे। वे कह रहे थे, हमें लड़ने दो। प्रधानमंत्री मोदी बहुत मजबूत नेता हैं, दिखने में सबसे अच्छे, लेकिन बहुत कड़े भी हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने फोन कर कहा कि लड़ाई खत्म करेंगे।ट्रम्प ने कहा कि उनका भारत और पाकिस्तान दोनों से बेहतरीन रिश्ता है। ट्रम्प ने यह भी बताया कि उन्होंने दोनों देशों को चेतावनी दी थी कि संघर्ष जारी रहा तो अमेरिका उनसे व्यापार समझौता नहीं करेगा।

साउथ कोरिया ने ट्रम्प को सर्वोच्च सम्मान दिया

साउथ कोरिया ने राष्ट्रपति ट्रम्प को अपने सर्वोच्च सम्मान ‘ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगह्वा’ से नवाजा है। ट्रम्प यह पुरस्कार हासिल करने वाले पहले अमेरिकन राष्ट्रपति हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति म्यूंग ने ट्रम्प को एक सोने का मुकुट भी गिफ्ट किया।

तीसरी बार राष्ट्रपति न बन पाने पर निराशा जताई

ट्रम्प ने तीसरी बार राष्ट्रपति न बन पाने को लेकर दुखी होते हुए बोले कि कानून उन्हें ऐसा करने से रोकता है। ट्रम्प ने इसे बहुत बुरा बताया। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रम्प ने कहा, अगर आप कानून पढ़ें, तो यह बिल्कुल साफ है, मुझे तीसरी बार चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है, यह बहुत बुरा है।