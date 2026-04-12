डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य की नाकेबंदी का दिया आदेश , बोले-अमेरिका पर गोली चलाने वाले किसी भी ईरानी को भेज देंगे नर्क में

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा कि अमेरिका होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की घेराबंदी शुरू करेगा और संदिग्ध समुद्री सुरंगों को हटाएगा। ऐसा करके वह ईरान पर दबाव को काफ़ी बढ़ा देगा। ट्रंप ने इसे वैश्विक जहाज़रानी के लिए ख़तरा बताया है। ‘ट्रुथ सोशल’ पर दो पोस्ट में, ट्रंप ने ईरान पर इस अहम तेल परिवहन मार्ग को खुला रखने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और इस जलमार्ग को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका की नौसेना के तरफ से बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी।

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा कि तत्काल प्रभाव से, दुनिया की सबसे बेहतरीन संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना हॉरमुज़ जलडमरूमध्य में प्रवेश करने या उससे बाहर निकलने की कोशिश करने वाले किसी भी और सभी जहाज़ों की नाकेबंदी की प्रक्रिया शुरू कर देगी। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी सेना उन जहाज़ों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेगी जिनका संबंध ईरान को टोल भुगतान से है, और इस क्षेत्र में बारूदी सुरंगें हटाने का अभियान शुरू करेगी। हम उन बारूदी सुरंगों को नष्ट करना भी शुरू कर देंगे जिन्हें ईरानियों ने इस जलडमरूमध्य में बिछाया है। मैंने अपनी नौसेना को यह निर्देश भी दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मौजूद हर उस जहाज़ को खोजकर रोके, जिसने ईरान को टोल का भुगतान किया है।

तेहरान की कार्रवाइयों को ज़बरदस्ती बताते हुए ट्रंप ने कहा कि यह दुनिया से की जा रही ज़बरदस्ती है और देशों के नेता खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका कभी भी इस ज़बरदस्ती के आगे नहीं झुकेंगे।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य, जो फ़ारसी खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक संकरा लेकिन बेहद अहम रास्ता है, दुनिया भर में कच्चे तेल और लिक्विफाइड गैस की शिपमेंट का एक बड़ा हिस्सा संभालता है। इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट या फ़ौजी तनाव का असर तुरंत एनर्जी मार्केट और समुद्री व्यापार पर पड़ता है। ट्रंप ने समुद्र में किसी भी टकराव की सूरत में सीधे तौर पर जवाबी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी ईरानी जो हम पर, या शांतिपूर्ण जहाज़ों पर गोली चलाएगा, उसे हम तबाह कर देंगे। एक अलग पोस्ट में, उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य को खोलने का वादा किया था” लेकिन “जान-बूझकर ऐसा नहीं किया और साथ ही यह भी जोड़ा कि समुद्र में संभावित बारूदी सुरंगों को लेकर बनी अनिश्चितता की वजह से जहाज़ मालिकों ने इस रास्ते का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है।

समुद्री सुरक्षा पर ज़ोर देने के साथ-साथ, ट्रंप ने क्षेत्रीय तनाव से जुड़े कूटनीतिक संपर्कों का भी ज़िक्र किया; उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अन्य लोगों ने उन्हें इस्लामाबाद में पाकिस्तानी नेताओं जिनमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ शामिल हैं। इनके साथ हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान की फ़ौजी ताक़त को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया गया है, और चेतावनी दी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका आगे भी कड़े कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। “इसके अलावा, और सही समय आने पर, हम पूरी तरह से ‘तैयार’ हैं, और हमारी सेना ईरान की जो थोड़ी-बहुत ताक़त बची है, उसे भी पूरी तरह से खत्म कर देगी। ट्रंप ने कहा कि यह नाकेबंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी, और उन्होंने यह भी संकेत दिया कि दूसरे देश भी इस कोशिश में शामिल हो सकते हैं,जो इस अहम समुद्री रास्ते की सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के और ज़्यादा बढ़ने का संकेत है।