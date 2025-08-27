डोनाल्ड ट्रंप बोले- मैंने नरेंद्र मोदी से कहा था...आपके ऊपर इतने भारी टैरिफ लगाएंगे कि आपका सिर चकरा जाएगा

Donald Trump’s statement on India-Pakistan ceasefire: भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ प्रभावी होने से पहली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान सीजफायर को लेकर अब सीधे भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उन्होंने पीएम मोदी से पांच घंटे की बातचीत के बाद दोनों देशों में युद्ध रुकवाया था। हालांकि, भारत ने बार-बार स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के DGMO की तरफ से अनुरोध के बाद सैन्य कार्रवाई रोकी गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप बुधवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान कहा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि पुतिन वहां हों और जेलेंस्की न हों, लेकिन मैंने दोनों को एक किया। अगर मैं आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाता तो इससे वर्ल्ड वॉर भी हो सकता था। वहीं, ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने का दावा किया और कहा, ”मैं एक बहुत ही शानदार व्यक्ति नरेंद्र मोदी से बात कर रहा था। मैंने कहा कि आपके और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। उस समय बहुत नफरत थी। ये सब बहुत लंबे समय से चल रहा है। अलग-अलग नामों से हजारों सालों से चल रहा है।’

VIDEO | Washington: US President Donald Trump (@POTUS) says, "India and Pakistan… I saw them they were fighting… then I saw seven jets were shot down, I said that's not good, that's a lot of jets… I am talking to a very terrific man, Modi of India. I said what's going on… pic.twitter.com/Vbq2tdXvSO — Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2025

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम मोदी से 5 घंटे की बात के बाद डील तय हुई। उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने कहा कि मैं आपके साथ कोई व्यापारी डील नहीं करना चाहता। आप लोग परमाणु युद्ध कर लेंगे। मैंने कहा कि कल मुझे दोबारा कॉल करें, लेकिन हम आपके साथ कोई डील नहीं करने वाले हैं या आपके ऊपर इतने भारी टैरिफ लगाएंगे कि आपका सिर चकरा जाएगा। 5 घंटों के अंदर ये सब हुआ।

ट्रंप ने आगे कहा, ‘हो सकता है कि अब दोबारा शुरू (युद्ध) हो जाए। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं रोक दूंगा। हम ऐसी चीजें होने नहीं दे सकते।’ बता दें कि यह पहला मौका नहीं है, जब ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान सीजफायर कराने का दावा किया हो, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे तौर पर पीएम मोदी का नाम लिया है। ट्रंप ने सोमवार को दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान युद्ध समेत विश्वभर में सात युद्ध रुकवाए हैं।