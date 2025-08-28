US Minneapolis School Shooting:‘भारत पर परमाणु बम गिराओ’, 'Kill Trump'... अमेरिकी स्कूल में बच्चों को मारने वाले शूटर ने गन पर क्या लिखा था

अमेरिका में एक बार फिर स्कूल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलायी गयी हैं। इसमें मासूम बच्चों की जान चली गयी है।बता दें कि 27 अगस्त को अमेरिकी शहर मिनियापोलिस में एक चर्च प्राथना में भाग लेने गई एक शूटर ने स्कूली बच्चों पर गोलीबारी की। इस हमले में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई वहीं 17 बच्चे घायल हो गए। सबसे बड़ी बात ये है कि शूटर के गन पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए हैं । शूटरों के बंदूकों पर लिखा था “डोनाल्ड ट्रंप को मार डालो” और “भारत पर परमाणु बम गिराओ (न्यूक इंडिया)” लिखा था। बता दें कि शूटर के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो दिखाई दिया है। खैर ये वीडियो अब हटा दिया गया है।

शूटर की पहचान 23 साल के ट्रांसजेंडर रॉबिन वेस्टमैन के रूप में हुई है। उसने हमले के लिए तीनों हथियारों – एक राइफल, एक बन्दूक और एक पिस्तौल – का इस्तेमाल किया और एनाउंसमेंट कैथोलिक स्कूल के चर्च में दर्जनों राउंड फायरिंग की। शूटर वेस्टमैन को बाद में पार्किंग में मृत पाया गया, जिसके बारे में पुलिस अधिकारियों का मानना ​​है कि उसने खुद को गोली मार ली थी। कोर्ट के रिकॉर्डिंग से पता चला कि वेस्टमैन का नाम पहले रॉबर्ट था। लेकिन 2020 में उसने अपना नाम बदलकर वैस्टमैन कर लिया क्योंकि वह अपने आप को महिला मानती है।

यूट्यूब वीडियो में क्या दिखा?

उसका “रॉबिन डब्ल्यू” नाम का यूट्यूब चैनल भी था जिसे अब हटा दिया गया है. उस चैनल पर हटाने से पहले कम से कम दो वीडियो पोस्ट किए गए थे. एक वीडियो, जो लगभग 10 मिनट लंबा था और मोबाइल फोन पर शूट किया गया था, उसमें हथियारों, गोला-बारूद और भरी हुई मैगजीन का जखीरा दिखाया गया था.

मैगजीन पर “डोनाल्ड ट्रंप को मार डालो (Kill Donald Trump)”, “ट्रंप को अभी मारो (kill Trump now)”, “इजरायल को गिरना होगा (Israel must fall)”, और “इजरायल को जला दो (Burn Israel)” लिखा हुआ था। एक हथियार पर “न्यूक इंडिया” यानी भारत पर ‘परमाणु बम गिराओ’ भी लिखा हुआ था. मैगजीन पर “तुम्हारा भगवान कहां है?”, “बच्चों के लिए” भी लिखा हुआ था. स्कूल में पहले हमला कर चुके शूटर्स के नाम भी एक मैगजीन पर लिखे गए थे और कुछ संदेश सिरिलिक में लिखे गए थे.