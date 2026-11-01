Ducati Monster Dark : डुकाटी मॉन्स्टर डार्क हुई पेश, जानें इंजन और लुक के साथ फीचर्स

Ducati Monster Dark : इटली की प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी डुकाटी ने ‘मॉन्स्टर डार्क’ पेश किया है। ये नेकेड मोटरसाइकिल रेंज का एक ब्लैक-थीम वाला वेरिएंट है। यह मॉडल नवंबर 2026 में यूरोपीय डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो जाएगा, और भारत में इसके 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है।

इंजन

नई Ducati Monster Dark में पहले की तरह 890 cc का V2 इंजन दिया गया है, जो 109 bhp की अधिकतम पावर और 91.1 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा बाइक में एल्युमिनियम मोनोकोक फ्रेम, Showa सस्पेंशन और Brembo ब्रेकिंग सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। बाइक में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक राइडर असिस्टेंस सिस्टम भी दिए गए हैं, जो राइडिंग अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

स्टैंडर्ड इक्विपमेंट

इसके रिम अब पूरी तरह से काले हैं, और इनमें स्टैंडर्ड मॉडल की तरह लाल रंग की हाइलाइट्स नहीं हैं। सीट में भी थोड़ा बदलाव किया गया है; पूरी सीट पर एक ही तरह के मटीरियल का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा, मॉन्स्टर डार्क में पीछे की सीट का काउल भी नहीं दिया गया है, जो आमतौर पर ग्राहकों को स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर मिलता है।

मेंटेनेंस शेड्यूल

Ducati Monster Dark की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका मेंटेनेंस शेड्यूल भी है। कंपनी ने इसमें वाल्व-क्लीयरेंस जांच का अंतराल 45,000 km रखा है। यानी बाइक के इंजन में वाल्व क्लीयरेंस का निरीक्षण हर 45,000 km की दूरी पूरी होने पर कराना होगा। वहीं, नियमित ऑयल सर्विस हर 15,000 km या दो साल में करानी होगी। इस मेंटेनेंस शेड्यूल के कारण लंबे समय तक बाइक के रखरखाव की योजना बनाना आसान हो सकता है।

भारतीय बाजार में एंट्री

Ducati Monster Dark नवंबर 2026 से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कंपनी की डीलरशिप पर उपलब्ध होगी। भारतीय बाजार में इसकी एंट्री को लेकर 2027 की उम्मीद जताई जा रही है।