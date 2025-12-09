Earthquake In Japan : जापान में शक्तिशाली भूकंप के बाद चेतावनी जारी , लगातार तेज आफ्टरशॉक्स से दहशत में लोग

Earthquake In Japan : सोमवार की देर रात उत्तरी जापान में 7.5 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें 30 लोग घायल हो गए। प्रशांत तटवर्ती इलाकों (Pacific coastal areas) में सुनामी आ गई। भूकंप के बाद कई छोटे-छोटे झटके आए। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने संभावित ‘महाभूकंप’ (‘Great Earthquake’) की चेतावनी जारी की है। खबरों के अनुसार, जापानी सरकार अभी भी सुनामी और देर रात आए भूकंप से हुए नुकसान का आकलन कर रही है।

यह भूकंप रात लगभग 11:15 बजे प्रशांत महासागर में, जापान के मुख्य होंशू द्वीप (Honshu Island) के सबसे उत्तरी प्रान्त, आओमोरी (Aomori) के तट से लगभग 80 किलोमीटर (50 मील) दूर आया था। भूकंप के बाद लगातार आ रहे आफ्टरशॉक्स (aftershocks) की वजह से लोग दहशत में हैं।

प्रधानमंत्री ताकाइची (Prime Minister Takaichi) ने मंगलवार सुबह पत्रकारों को बताया कि लगभग 30 लोग घायल हुए हैं। अब तक यह संख्या बढ़कर 33 हो गई है। वहीं, जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि आओमोरी के दक्षिण में इवाते प्रान्त (Iwate Prefecture) के कुजी बंदरगाह (Ikuji Port) में 70 सेंटीमीटर (2 फीट, 4 इंच) तक की सुनामी मापी गई और क्षेत्र के अन्य तटीय समुदायों में 50 सेंटीमीटर तक की सुनामी आई। भूकंप के कारण होक्काइडो के न्यू चिटोसे हवाई अड्डे पर लगभग 200 यात्री रात भर फंसे रहे।