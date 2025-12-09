Earthquake In Japan : जापान में शक्तिशाली भूकंप के बाद चेतावनी जारी , लगातार तेज आफ्टरशॉक्स से दहशत में लोग

  1. हिन्दी समाचार
सोमवार की देर रात उत्तरी जापान में 7.5 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें 30 लोग घायल हो गए। प्रशांत तटवर्ती इलाकों (Pacific coastal areas) में सुनामी आ गई।  

By अनूप कुमार 
Updated Date

