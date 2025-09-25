  1. हिन्दी समाचार
  3. Northwestern Venezuela earthquake : उत्तर-पश्चिमी वेनेजुएला में भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6.4 रिकॉर्ड

Northwestern Venezuela earthquake : उत्तर-पश्चिमी वेनेजुएला में भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6.4 रिकॉर्ड

उत्तर-पश्चिमी वेनेजुएला में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 नापी गई।

