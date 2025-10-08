  1. हिन्दी समाचार
  3. Ecuador President : इक्वाडोर के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला , कार पर गोलियों और पत्थरों से हुआ अटैक

इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ पर जानलेवा हमला किया गया है। राष्ट्रपति सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी गाड़ी पर गोलियों के निशान मिले।  

By अनूप कुमार 
Updated Date

