लोकसभा स्पीकर पर पेपर उछालने वाले विपक्ष के 8 सांसद सस्पेंड, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के भाषण को लेकर मंगलवार को जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है। इस बीच लोकसभा में सांसदों से आसन की ओर पेपर के टुकड़े उछाल दिए। स्पीकर को हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आज फिर से लोकसभा में पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे (Former Army Chief Manoj Naravane in Lok Sabha) की अप्रकाशित किताब के उद्धरण को लेकर बोल रहे थे। इसे लेकर स्पीकर ने उन्हें बोलने से रोक दिया और दूसरे सांसदों को बोलने का मौक दे दिया। लेकिन हंगामे की वजह से कई बार सदन का कार्यवाही को रोकना पड़ा। इसी बीच सांसदों ने स्पीकर की चेयर की ओर फटे हुए कागज के टुकड़े उछाल दिए।

स्पीकर ने कागज फेंकने को लेकर चमाला किरण रेड्डी, वेकंटरमन, गुरजीत औजला, मणिकम टैगोर, राजा वडिंग और ईवी हिंड का निलंबित कर दिया। गौरतलब है कि सांसदों ने निलंबन के बाद एक बार और स्पीकर चेयर की ओर कागज के टुकड़े उछाले।