Electric car Vinfast : इलेक्ट्रिक कार निर्माता विनफास्ट ने लॉन्च किए 2 प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs , जानें फीचर्स और रेंज

इलेक्ट्रिक कारों की तेजी से उभरते भारतीय बाजार में वियतनामी कार निर्माता विनफास्ट ने दो प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च की है। विनफास्ट VF 6 और VF 7 को लॉन्च किया। ये मॉडल भारत में बनाएं गए है और इन्हें भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

विनफास्ट ने VF 6 को “स्लीक और स्मार्ट” और VF 7 को “स्पोर्टी और सॉफिस्टिकेटेड” के रूप में पेश किया है। ये दोनों SUV भारतीय ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जो प्रदर्शन, स्थायित्व और cutting-edge technologies को प्राथमिकता देते हैं।

VF 6 और VF 7 में उन्नत सुरक्षा सुविधाएं, Premium Interior, लंबी रेंज और आधुनिक तकनीक शामिल हैं, जो इन्हें Premium EV Segment में एक मजबूत दावेदार बनाती हैं।