  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Electric car Vinfast : इलेक्ट्रिक कार निर्माता विनफास्ट ने लॉन्च किए 2 प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs , जानें फीचर्स और रेंज

Electric car Vinfast : इलेक्ट्रिक कार निर्माता विनफास्ट ने लॉन्च किए 2 प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs , जानें फीचर्स और रेंज

इलेक्ट्रिक कारों की तेजी से उभरते भारतीय बाजार में वियतनामी कार निर्माता विनफास्ट ने दो प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च की है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नितिन गडकरी का एथनॉल विवाद पर बड़ा बयान, बोले- मुझे निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया पर चलाया गया पेड कैम्पेन

नितिन गडकरी का एथनॉल विवाद पर बड़ा बयान, बोले- मुझे निशाना बनाने...

Electric car Vinfast : इलेक्ट्रिक कार निर्माता विनफास्ट ने लॉन्च किए 2 प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs , जानें फीचर्स और रेंज

Electric car Vinfast : इलेक्ट्रिक कार निर्माता विनफास्ट ने लॉन्च किए 2...

Yamaha : यामाहा पूर्ण जीएसटी लाभ के साथ कम करेगी दोपहिया वाहनों की कीमतें , वाहन ​हो जाएंगे किफायती

Yamaha : यामाहा पूर्ण जीएसटी लाभ के साथ कम करेगी दोपहिया वाहनों...

Toyota Innova : जीएसटी रेट में बदलाव के बाद टोयोटा इनोवा की कीमतों में कमी , खरीदारों के लिए खुशखबरी

Toyota Innova : जीएसटी रेट में बदलाव के बाद टोयोटा इनोवा की...

मारुति विक्टोरियस और टाटा सिएरा जल्द करेंगी एंट्री , कई पावरट्रेन ऑप्शन के साथ दे सकती है इन गाड़ियों को टक्कर

मारुति विक्टोरियस और टाटा सिएरा जल्द करेंगी एंट्री , कई पावरट्रेन ऑप्शन के साथ...

Maruti e-Vitara Export :  मारुति ने शुरू किया e-Vitara का एक्सपोर्ट , वैश्विक मांग के बीच यूरोप भेजी गई 2,900 गाड़ियां

Maruti e-Vitara Export :  मारुति ने शुरू किया e-Vitara का एक्सपोर्ट ,...