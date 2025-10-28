Electric Road System : अब सड़क पर फर्राटा भरते ही चार्ज हो जाएगी आपकी गाड़ी, चार्जिंग की नो टेंशन

इलेक्ट्रिक कार वाहन का उपयोग करने वालों के लिए चार्जिंग की टेंशन अब खत्म होने जा रही है। दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक रोड सिस्टम (ERS) का ट्रायल शुरू हो गया है। पेरिस से लगभग 40 किलोमीटर साउथ-वेस्ट में मौजूद A10 मोटरवे पर इस प्रयोग की शुरुआत की गई है। इस सड़क पर डायनामिक वायरलेस चार्जिंग सिस्टम लगाया गया है। यह तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों को चलते-चलते चार्ज करने की सुविधा देती है।अब इलेक्ट्रिक वाहन को रूक कर या खड़ा कर चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी, ये सीधे सड़क से चार्ज होंगे।

फ्रांस में कई संस्थाओं ने मिलकर Charge As You Drive नामक प्रोजेक्ट तैयार किया है। फ्रांस का A10 मोटरवे 1.5 किलोमीटर लंबा है और सड़क के अंदर कॉइल्स एम्बेड किया गया है। इन कॉइल्स से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को चलते समय ही बिजली मिलेगी। टेस्टिंग के दौरान यह टेक्नोलॉजी सफल साबित हुई है। इसमें 300 किलोवॉट से ज्यादा की पीक पावर और औसतन 200 किलोवॉट की एनर्जी ट्रांसफर की क्षमता दिखाई है।

इस डायनामिक इंडक्शन चार्जिंग में सड़क की सतह के नीचे electromagnetic coils लगाए जाते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिक वाहन इन कॉइल्स के ऊपर से गुजरता है, तो magnetic field के माध्यम से बिजली वाहन में लगे रिसीवर तक पहुंचती है। यह एनर्जी या तो सीधे मोटर को चलाती है या फिर बैटरी में स्टोर हो जाती है।

इस तकनीक से ईआरएस किसी वाहन के लिए आवश्यक बैटरी के आकार और वजन को काफी हद तक कम कर सकता है, जिससे लागत कम होगी और पेलोड क्षमता बढ़ेगी।