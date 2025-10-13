एली अवराम ने की सलमान खान से मिली प्रोटेक्शन को लेकर बात , बोली ‘बहुत लोग उनसे से डरते हैं…’

एक्ट्रेस एली एवराम जो की इस समय सुर्खियों में बनी हैं। अभी कुछ वक्त पहले उनकी और आशीष चंचलानी की एक फोटो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी। स्वीडन एक्ट्रेस को पहली बार साल 2013 में सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 7’ में देखा गया था। इस शो के दौरान उनके और सलमान के बॉन्ड को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। वहीं अब एक्ट्रेस अपने और सलमान खान के रिश्ते पर खुलकर बात की हैं।

एली- सलमान बॉन्ड

अब हाल ही में एक मीडिया चैनल के साथ हुए इंटरव्यू में एली से सलमान खान के साथ रिश्ते पर सवाल पूछा गया तब उन्होंने बताया कि वो अभी भी सलमान खान के साथ कॉन्टैक्ट में हैं. उनकी आखिरी मुलाकात गणपति के वक्त हुई थी. उन्होंने कहा कि वो सलमान के साथ अपने बॉन्ड को लेकर खुद को खुद किस्मत मानती हैं क्योंकि भाईजान अपने करीबी लोगों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं. इसके बाद एली बताती हैं वो लोगों से ज्यादा मिल नहीं पाती क्योंकि वो खुद की दुनिया में रहती हैं और अपने काम पर फोकस करती हैं. बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्हें किसी से भी मदद लेने पसंद नहीं फिर चाहे वो उनके पिता ही क्यों न हो.

सलमान खान से मिली प्रोटेक्शन

एली अवराम ने बताया कि सलमान खान उनकी लाइफ में एक एंजेल की तरह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने सालों में इंडस्ट्री की लड़कियों से सलमान के बारे में जो भी सुना है उससे वो बहुत हैरान रह गई हैं., आगे उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये बात को तो समझ आ चुकी है कि बहुत से लोग सलमान से डरते हैं। इसलिए उनके साथ किसी भी तरीके के बदतमीजी करने से डरते हैं।