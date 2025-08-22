फ़ैशन की दुनिया में आय दिन बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में लोग अपना लुक नही डीसाइड कर पा रहे हैं। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा हो, जो लिपस्टिक न लगाता हो। इससे आपका लुक परफेक्ट लगता है। आपके चेहरे की रंगत भी निखर कर सामने आती है। आजकल मेकअप का सबसे ट्रेंडी हिस्सा बन चुका है न्यूड लिपस्टिक।आइए जानते हैं....
स्किन का टोन देखें
लिपस्टिक शेड चुनने से सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी स्किन का अंडरटोन कूल, वार्म या न्यूट्रल है। इसे जानने के लिए अपनी कलाई (wrist) की नसें (veins) देखें।
गोरी स्किन वालों के लिए
हल्के बेज या ब्राउन शेड्स आपको डल दिखा सकते हैं। इसे चुनने के बजाय आप गुलाबी और पीच शेड्स ट्राई कर सकती हैं। ये शेड्स आपके लुक को एक नेचुरल ब्लश देंगे।
मीडियम या गेहुंआ स्किन के लिए
आपको बता दें कि इस तरह की स्किन टोन पर गुलाबी और ब्राउन, दोनों शेड्स अच्छे लगते हैं। आप वार्म पीच, कैरामेल बेज और रोजी ब्राउन जैसे शेड्स चुन सकती हैं। ये शेड्स आपकी स्किन के टोन को बैलेंस करते हैं और होंठों को भी एक अच्छा लुक मिलता है।
ऑलिव स्किन वालों के लिए
इस स्किन टोन का अंडरटोन थोड़ा गोल्डन-ग्रीन होता है, जिस पर अर्थी (earthy) न्यूड्स बहुत ज्यादा ही पसंद किए जाते हैं। आप वार्म मोका (mocha), टेराकोटा और सॉफ्ट कैरामेल ब्राउन जैसे शेड्स लगा सकती हैं। ये भी आपके लुक को निखार देंगे।
डार्क स्किन
अगर आपने गलत शेड चुना तो ये आपके लुक को बिगाड़ सकते हैं। चॉकलेट कलर ये शेड्स आपकी स्किन की नेचुरल खूबसूरती को बढ़ाते हैं।
अपने होंठों के नेचुरल रंग को देखें
हर किसी के होंठों का रंग अलग होता है। कई लोगों के होंठ गुलाबी होते हैं तो कुछ के भूरे या पर्पल अंडरटोन वाले होते हैं। आप जब भी लिपस्टिक खरीदें तो उसे अपने हाथाें पर नहीं, बल्कि होंठों पर लगाकर ही देखें। इससे आप जान सकेंगी कि वो आपके होंठों के नेचुरल पिगमेंट के साथ कैसी दिखती हैं।
मैट या ग्लॉसी न्यूड लिपस्टिक