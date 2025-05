बहुत हो गया इनका समूल नाश करो, पाकिस्तान पर फूटा रुपाली गांगुली का गुस्सा

Rupali Ganguly On India-Pakistan War: पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सफल रहा. लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. बीती रात गुरुवार को फिर से पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य ठिकानों कोनुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की इन शर्मनाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे दिया है.

वहीं देश के इस कदम की बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक हर कोई सरहाना कर रहा है. इसी बीच टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली का भी पाकिस्तान पर गुस्सा फूटा है. जी हां, उन्होंने पीएम मोदी से पड़ोसी देश को पूरी तरह नष्ट करने की मांग की है.

आपको बता दें कि देर रात गुरुवार को रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक पर कई सारे ट्वीट किए. एक्ट्रेस ने पहला ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, ‘बहुत हो गया मोदीजी, इनका समूल नाश करो.

ENOUGH IS ENOUGH Modiji, Destroy Them Completely 🙏 #IndianArmy #IndiaPakistanWar #Jammu

#IndianArmy #IndiaPakistanWar’. वहीं इसके बाद एक्ट्रेस ने दूसरा ट्वीट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘पाक स्ट्रीमिंग कंटेंट पर प्रतिबंध लगाने के लिए मोदी सरकार को सलाम! तनाव के समय में हमें अपनी डिजिटल सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए.’

Every tear will be avenged#OperationSindoor is on going https://t.co/YfVnfbUT9l

— Rupali Ganguly (@TheRupali) May 8, 2025