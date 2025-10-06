Bollywood Update: तलाक के बाद एक बार फिर साथ दिखे एशा देओल और भरत तख्तानी

बॉलीवुड कपल एशा देओल और भरत तख्तानी तलाक की खबरों को लेकर चर्चाओं में बने हुए थे ।लेकिन एक बार फिर भरत के पोस्ट ने लोगों के बीच में तबाही मचा दी ।बता दें तलाक के बाद एशा ने अपनी जिंदगी में अलग राह चुनी और अपने परिवार के साथ समय बिताया, लेकिन अब इस तस्वीर ने फैंस को सरप्राइज दिया है।बता दें कि भरत ने तो पिक शेयर किया है उसमें भरत अपने दो फैमिली मेंबर्स के साथ नजर आ रहे हैं और पीछे मुस्कुराती हुई एशा देओल दिखाई दे रही हैं. सबसे दिलचस्प बात इस फोटो के साथ कैप्शन की है।
भरत ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, ‘फैमिली’ इस छोटे से शब्द ने सोशल मीडिया पर फैंस के बीच हलचल मच गयी। लोग पूछ रहे हैं, कि क्या इसका मतलब है कि दोनों के रिश्ते में फिर से गर्माहट आ गई है? या सिर्फ फैमिली मोमेंट की तस्वीर है? लेकिन इस बात को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।एशा के फैंस इस तस्वीर को देखकर एक तरफ खुश हैं, तो दूसरी तरफ हैरान भी हैं।
इस वक़्त एशा अपनी मां हेमा मालिनी के साथ समय बिता रही हैं, और उनके निजी जीवन पर फैंस की निगाहें हमेशा बनी रहती हैं. दिलचस्प बात तो यह है, इस तस्वीर पर एशा की फैमिली का क्या रिएक्शन होगा. फिलहाल, इस तस्वीर ने वो बात याद दिला दी, जब एशा की शादी की बात चल रही थी, और इस शादी के लिए धर्मेंद्र राजी नहीं थे, वहीं जब एशा और भरत का रिश्ता जब तलाक की दहलीज तक पहुंचा तब भी धर्मेंद्र अलग होने के बजाय बैठकर बात करने की चाहत रखे थे, लिकन तब तक शायद देर हो चुकी थी, और उनका रिश्ता टूटने की कगार तक पहुंच चुका था.
सोशल मीडिया पर लोग दोनों के बीच पॉसिबल रिलेशनशिप को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. फैंस अब बेसब्री से दोनों के ऑफीशियल ऐलान का इंतजार में हैं. कुल मिलाकर, यह तस्वीर सोशल मीडिया पर एक तरह का ‘शॉक और खुशी’ दोनों का मिक्चर बन गई है. लोग सोच रहे हैं. क्या एशा और भरत फिर से एक साथ होंगे, या यह सिर्फ एक प्यारा फैमिली मोमेंट है?