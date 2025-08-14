रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात से पहले यूरोपीय नेता करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से बात

Ukraine – EU and US leaders talks : यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की बुधवार को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ द्वारा आयोजित यूरोपीय अधिकारियों और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन के लिए बर्लिन पहुंचे। इस सप्ताह के अंत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली शिखर वार्ता से पहले यह बैठक होनी है। खबरों के अनुसार, मर्ज़ ने अलास्का में होने वाली शिखर वार्ता से पहले यूरोपीय और यूक्रेनी नेताओं की आवाज़ को सुनने के प्रयास में बुधवार को कई वर्चुअल बैठकें बुलाई हैं। इस शिखर वार्ता में ट्रंप और पुतिन के यूक्रेन में मास्को के युद्ध को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा करने की उम्मीद है। इस कॉल का उद्देश्य ट्रम्प और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 15 अगस्त को होने वाली अलास्का बैठक से पहले यूरोपीय नेताओं को ट्रम्प के साथ एक मंच पर लाना था।

ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं को उस शिखर वार्ता से अलग रखा गया है। जर्मन सरकार के प्रवक्ता स्टीफन मेयर ने कहा कि बुधवार की बैठकों का उद्देश्य “यूरोपीय नेताओं की स्थिति स्पष्ट करना” था। ज़ेलेंस्की पहले यूरोपीय नेताओं से मिलेंगे, जिसके लगभग एक घंटे बाद ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ एक वर्चुअल कॉल की तैयारी है। “इच्छुक गठबंधन” में शामिल देशों के नेताओं के बीच एक कॉल अंत में होगी – जो मास्को और कीव के बीच भविष्य के किसी भी शांति समझौते की निगरानी में मदद करने के लिए तैयार हैं।