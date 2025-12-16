'भले कैमरून ग्रीन के लिए लग जाए 30 Crore की बोली, पर मिलेंगे 18 करोड़ ही...' जानें- क्या है IPL नीलामी का अनोखा नियम

  1. हिन्दी समाचार
IPL 2026 Auction Updates: आईपीएल 2026 के लिए प्लेयर्स का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर (मंगलवार) को अबू धाबी में आयोजित किया जाना है। इस ऑक्शन से पहले आईपीएल का नया नियम सुर्खियों में बना हुआ है। जिसके तहत कोई भी विदेशी प्लेयर अधिकतम 18 करोड़ रुपये ही उसकी जेब में जाएंगे, भले ही फ्रेंचाइजी टीम उसे खरीदने के लिए 18 करोड़ से ज्यादा की रकम क्यों न खर्च कर दे।

रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के लिए हुई मेगा ऑक्शन में नए नियम को लागू किया था। इस नियम के अनुसार, अगर किसी विदेश प्लेयर पर 18 करोड़ से ज्यादा बोली लगती है तो उनकी आईपीएल सैलरी सिर्फ 18 करोड़ रुपये होगी। बाकी बचे हुए 12 करोड़ रुपये बीसीसीआई के प्लेयर्स वेलफेयर फंड में जाएंगे। हालांकि, फ्रेंचाइजी टीम को पूरी 30 करोड़ रुपये की रकम अपने पर्स से चुकानी होगी।

मिनी ऑक्शन से पहले ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन की सबसे ज्यादा चर्चा है। माना जा रहा है कि ग्रीन को खरीदने के लिए फ्रेंचाइजी टीमें बड़ी रकम खर्च करने को तैयार है। आईपीएल के इस नियम के उदाहरण के तौर पर अगर कैमरून ग्रीन के लिए 30 करोड़ रुपये की बोली लगती है तो उनकी सैलरी सिर्फ 18 करोड़ रुपये ही होगी। बाकी रकम बीसीसीआई के प्लेयर्स वेलफेयर फंड में जाएगी।

बीसीसीआई के इस नियम का मकसद आईपीएल में वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और मिनी ऑक्शन में होने वाली अत्यधिक महंगी बोलियों पर लगाम लगाना है। बता दें कि यह नियम सिर्फ विदेशी प्लेयर्स के ऑक्शन पर ही लागू होगा, जबकि भारतीय प्लेयर्स फ्रेंचाइजी टीमों की ओर से लगाई गयी पूरी बोली की रकम पाने के हकदार होंगे। फिर चाहे वह रकम 18 करोड़ से ज्यादा ही क्यों न हो।

