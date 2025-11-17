विदेश मंत्री एस जय शंकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ करेंगे बैठक, राजनीतिक संचार पर होगी चर्चा

नई दिल्ली। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Russian Foreign Minister Sergei Lavrov) सोमवार को मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S Jaishankar) के साथ वार्ता करेंगे। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच राजनीतिक संचार (political communication) पर चर्चा करेंगे। साथ ही शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र और जी-20 (Shanghai Cooperation Organisation, BRICS, United Nations and G-20) के भीतर सहयोग सहित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी।

जयशंकर 18 नवंबर को रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन (Russian Prime Minister Mikhail Mishustin) द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक के लिए भारत के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पहले कहा था कि जयशंकर और लावरोव रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा की तैयारियों पर भी चर्चा कर सकते हैं, जैसा कि TASS ने बताया है। पुतिन ने पहले घोषणा की थी कि यह यात्रा दिसंबर की शुरुआत में निर्धारित है, जब भारत 23वें वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पुतिन ने आखिरी बार 2021 में नई दिल्ली का दौरा किया था। 2000 में रूसी राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान मास्को और नई दिल्ली ने रणनीतिक साझेदारी पर एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यह दस्तावेज़ नियमित शिखर सम्मेलनों और राजनीतिक, रक्षा, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में बहुपक्षीय सहयोग तंत्र के विकास का आधार बना। 2010 में द्विपक्षीय संबंधों को विशेष विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया।