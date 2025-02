Falgun Amavasya 2025 : फाल्गुन अमावस्या पर पितरों को ऐसे करें प्रसन्न , करें काम

Falgun Amavasya 2025 : हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को विशेष माना जाता है। विशेष रूप से फाल्गुन अमावस्या का विशेष महत्व है। दिन पितरों की कृपा प्राप्त (Pitra Dosh Se Mukti Ke Upay) करने और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए शुभ माना जाता है। फाल्गुन अमावस्या पर गंगा स्नान करने और पितृगणों को (Pitra Dosh Remedies In Astrology) अर्घ्य देने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ दोष और कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। पितरों के नाम से पिंडदान और तर्पण (How To Remove Pitra Dosh) करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।

1. इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों का तर्पण करें।

2. पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान-दक्षिणा दें।

3.अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसो के तेल का दीपक लगाएं और अपने पितरों को स्मरण करें। पीपल की सात परिक्रमा लगाएं।

4. रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें उड़द, दही और पूरी आदि का नैवेद्य अर्पण करें और स्वयं भी उन्हीं पदार्थों का एक बार सेवन करें

5. शिव मंदिर में जाकर गाय के कच्चे दूध, दही, शहद से शिवजी का अभिषेक करें और उन्हें काले तिल अर्पित करें।