जॉन अब्राहम का नया लुक देखकर चौंक गए फैंस,फैंस पूछने लगे- ये असली जॉन है?

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम (John Abraham) ने अपने नए लुक से फैंस को हैरान कर दिया है। जी हां जॉन ने अपना लुक कुछ बदला कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। जॉन ने लंबे समय बाद अपना क्लीन-शेव लुक (Clean-shaven look) दिखाया जो एक बड़ा बदलाव है। नया अंदाज देख सोशल मीडिया (Social Media) पर हलचल मच गई, कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें जॉन को पहचानने में मुश्किल हो रही है। उन्हें देखकर वाकई एक बार में ऐसा लगता है कि वह कोई और ही हैं। जॉन की अपनी टीम के साथ पोज देते हुए कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में उनके लुक ने तुरंत सभी का ध्यान खींचा।

जॉन अब्राहम का क्लीन शेव लुक

इन तस्वीरों में जॉन का नया अंदाज फैन्स के लिए शॉकिंग एलिमेंट से कम नहीं था। पिछले काफी लंबे समय से जॉन अब्राहम हल्की दाढ़ी के साथ ही अपने लुक्स में नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेकिन अब ये क्लीन शेव लुक फैन्स को झटका दे गया। कैजुअल ब्लैक टी-शर्ट पहने, जॉन अपनी टीम के साथ करीब से पोज देते हुए मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। उनका क्लीन-शेव चेहरा, उनके फीचर्स और सॉल्ट-एंड-पेपर बालों को हाईलाइट कर रहा है। एक्टर अपनी टीम के लोगों से हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं।

फैन्स का रिएक्शन

सोशल मीडिया यूजर्स जॉन के नए लुक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कुछ ने इसे पूरी तरह से अलग बताया। जबकि दूसरों ने सोचा कि उन्हें क्या हुआ है। एक ने कमेंट किया, ये क्या हो गया जॉन को। एक ने लिखा, दाढ़ी वापस बढ़ा लो! एक ने कमेंट किया, वह बीमार लग रहे हैं। जबकि दूसरे ने पूछा, क्या यह असली फोटो है? एक कमेंट था, ऐसा लगता है कि उन्होंने वजन कम किया है और उस वजन कम होने से उनका चेहरा पतला लग रहा है और उनकी झुर्रियां ज्यादा दिख रही हैं।

कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एक्टर का बचाव किया। एक फैन ने लिखा, चेहरे के हिसाब से, वह अपनी उम्र के हिसाब से वैसे ही दिख रहे हैं जैसे उन्हें दिखना चाहिए। दूसरे ने कहा, उन्हें अकेला छोड़ दो, दोस्तों। वह 54 साल के हैं। इस उम्र में लोग बदलते हैं। जज करना बंद करो. लव यू जॉन अब्राहम।