काजोल और ट्विंकिल की Talk show में फराह खान ने बॉलीवुड की खोली पोल , बोली 'सेट पर एक्टर्स के अफेयर .....

बॉलीवुड की कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर हाल ही में ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो ‘टू मच’ में दिखीं। अपने एक्टिंग करियर को लेकर फराह ने यहां शो में खुलकर बात की। इसके साथ ही फराह ने ये भी बताया कि सेट पर एक्टर्स के अफेयर चलते हैं, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है।

फराह खान ने खोली बॉलीवुड की पोल

फराह ने कहा- सच कहूं तो मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों किया था, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि मैं फालतू बैठी थी और मेरे पास बोमन ईरानी की कॉल आई थी. संजय लीला भंसाली साहब मेरे घर आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि तुम रोज पूरा दिन सेट पर होती हो और बोमन, फराह के साथ काम करना सही रहेगा. मैं एक बार एक्ट्रेस बनी थी, उसके बाद मुझे पता चल गया था कि मेरे बस में नहीं एक्टिंग और न ही मैं कर सकती हूं. ये मेरे लिए बना ही नहीं है. मुझे एक्टिंग कुछ खास समझ नहीं आई. आप बस जाओ सेट पर और वेट करो. मैंने बोमन से कहा कि अब मुझे पता लग रहा है कि आखिर एक्टर्स के सेट पर क्यों अफेयर्स चलते हैं. क्योंकि वो बैठे-बैठे बोर हो जाते होंगे। इसलिए कुछ कर ही लो।

बता दें ट्विंकल और काजोल के शो पर काफी सारे अफेयर्स की चर्चा हुई. फराह ने ये माना कि ज्यादा उम्र वाले लोग अपना अफेयर छिपाने में काफी अच्छे होते हैं, लेकिन वहीं जो यंग एक्टर्स होते हैं वो अपना अफेयर छिपा नहीं पाते हैं.