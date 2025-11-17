फरहान अख्तर की फिल्म ‘120 बहादुर’ ने रिलीज से पहले ही रचा ये इतिहास, जानकर होगा गर्व

बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर और एक्टर फरहान अख्तर जो की आगमी फिल्म को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। इनकी फिल्म ‘120 बहादुर’ (120 Bahadur) इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। दुनियाभर में ये फिल्म 21 नवंबर को रिलीज हो रही है। वहीं अपने रिलीज के साथ ही फिल्म एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रही है, जो आज से पहले कभी नहीं बना। इस वॉर एक्शन फिल्म में फरहान अख्तर लीड रोल निभा रहे हैं। फिल्म को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं।

फिल्म से जुड़ी ये बात जानकर आपको बहुत गर्व होगा

21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही इस फिल्म को भारत के डिफेन्स थिएटर्स में भी रिलीज किया जाएगा। ऐसा करने वाली ये देश की पहली फिल्म है। बता दें कि पिक्चरटाइम के मोबाइल सिनेमा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके रक्षा सिनेमाघरों में सैन्यकर्मियों और उनके परिवारों तक पहुंचने वाली पहली फिल्म होगी, जिनमें दूरदराज के इलाकों के सिनेमा हॉल भी शामिल हैं। देशभर में 800 से ज्यादा डिफेन्स थिएटर्स में इस फिल्म की स्क्रीनिंग होगी।

रिलीज से पहले ही फिल्म ने रचा इतिहास

रिपोर्ट्स की मानें तो फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर को देशभर के रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज के मुताबिक फिल्म को देशभर में फैले 800 से ज्यादा डिफेन्स थिएटर्स में सैनिकों और उनकी फैमिली के लिए इस फिल्म को दिखाया जाएगा. ये पहल पिक्चरटाइम द्वारा जेनसिंक ब्रैट मीडिया के सहयोग से की जा रही है.

सैनिकों और उनके परिवार के लिए खास

पिक्चरटाइम के सीईओ सुशील चौधरी ने फिल्म की को डिफेन्स थिएटर्स में रिलीज करने को लेकर कहा कि इसका उद्देश्य सेवारत कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के बीच सिनेमा को पहुंचाने की एक पहल है. उन्होंने बताया कि भारत में करीब 15 लाख सक्रिय सैनिक हैं और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की संख्या तकरीबन 2 करोड़ होने का अनुमान है, लेकिन वर्तमान में केवल 30% लोगों की ही रक्षा सिनेमा तक पहुंच पाते हैं. वहीं एक्सेल एंटरटेनमेंट के सीईओ विशाल रामचंदानी ने कहा कि टीम सशस्त्र बलों के सदस्यों को ये फिल्म देखने का अवसर देना चाहती है.

फिल्म के बारे में

बता दें कि फिल्म ‘120 बहादुर’ इसी 21 नवंबर को रिलीज हो रही है. ये फिल्म रेजांग ला की लड़ाई की कहानी कहती है. इसमें फरहान अख्तर, राशि खन्ना, स्पर्श वालिया, विवान भटेना, धनवीर सिंह, दिग्विजय प्रताप, साहिब वर्मा, अंकित सिवाच, देवेंद्र अहिरवार, आशुतोष शुक्ला, बृजेश कर्णवाल, अतुल सिंह, अजिंक्य देव और एजाज खान जैसी शानदार कलाकार शामिल हैं. फिल्म को रजनीश राजी ने डायरेक्ट किया है.