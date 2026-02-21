  1. हिन्दी समाचार
  2. शिक्षा
  3. Feminist Manifesto : राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ‘फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो’की प्रस्तुति, स्त्री स्मृतियों के संग्रहालय में एक यात्रा

Feminist Manifesto : राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ‘फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो’की प्रस्तुति, स्त्री स्मृतियों के संग्रहालय में एक यात्रा

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो देखना केवल रंगमंच की एक संध्या नहीं थी, बल्कि स्मृति में प्रवेश करने जैसा अनुभव था—व्यक्तिगत, सामूहिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक स्मृतियों में। मंच पर जो घटित हुआ, वह एक सीधी कथा नहीं थी, बल्कि एक जीवित अभिलेखागार था, जो आत्मा को सुकून देता है और साथ ही भीतर तक विचलित भी करता है। मंच के अंधकार में डूब जाने के बाद भी, इसके प्रश्न मन में गूंजते रहे—बिना किसी समाधान के।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Feminist Manifesto : राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ‘फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो’की प्रस्तुति, स्त्री स्मृतियों के संग्रहालय में एक यात्रा

Feminist Manifesto : राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ‘फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो’की प्रस्तुति, स्त्री स्मृतियों...

विनोद जाखड़ NSUI के नये अध्यक्ष नियुक्त, आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध करने पर पिछले साल 17 दिन काटी थी जेल

विनोद जाखड़ NSUI के नये अध्यक्ष नियुक्त, आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध...

Sapta Shakti Sangam Samaroh : सप्तशक्ति संगम में मातृ शक्ति ने लिया सप्तसंकल्प , डॉ अर्चना तिवारी ने मातृ शक्तियों को दिलाया संकल्प

Sapta Shakti Sangam Samaroh : सप्तशक्ति संगम में मातृ शक्ति ने लिया...

लखनऊ यूनिवर्सिटी में संघ प्रमुख का छात्र संगठनों ने किया बड़ा विरोध, लगे 'भागवत गो बैक' के नारे

लखनऊ यूनिवर्सिटी में संघ प्रमुख का छात्र संगठनों ने किया बड़ा विरोध,...

भारत में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया होगा बैन! IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया बड़ा संकेत

भारत में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया होगा बैन! IT मंत्री अश्विनी...

कांग्रेस, बोलीं- मोदी सरकार ने दुनिया में भारत का बनाया मजाक, चीनी Robotic Dog को मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया भारतीय आविष्कार, अभी और भद्द पिटवाना है बाकी?

कांग्रेस, बोलीं- मोदी सरकार ने दुनिया में भारत का बनाया मजाक, चीनी...