E20 पेट्रोल से Ferrari हुई खराब, सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को टैग कर मांगा जवाब

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक Ferrari कार की तस्वीर तेजी से वायरल है, जिसने वाहन मालिकों और कार प्रेमियों के बीच चिंता बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि यह करोड़ों की Ferrari सिर्फ इसलिए खराब हो गई, क्योंकि इसमें E20 फ्यूल (20% इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल) डाला गया था।
A friend’s Ferrari was filled with E20 petrol, and just a few days later it refused to start.
The technicians say the damage is due to the E20 fuel. Now tell me, will Gadkari take responsibility for this?
After spending crores on the car, paying road tax, vehicle GST tax, and… pic.twitter.com/4j9MGBjNGS
— Rattan Dhillon (@ShivrattanDhil1) September 17, 2025
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Rattan Dhillon नाम के यूजर ने एक Ferrari की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में Ferrari (Roma या Portofino मॉडल बताई जा रही है) सड़क किनारे खड़ी नजर आ रही है और उस पर लाल रंग का Ferrari ब्रांडेड कवर डला हुआ है। पोस्ट में दावा किया गया कि कार मालिक के एक दोस्त ने अपनी Ferrari में हाल ही में E20 पेट्रोल भरवाया था। इसके बाद कार स्टार्ट ही नहीं हुई।
सर्विस सेंटर की रिपोर्ट
Ferrari को सर्विस सेंटर ले जाया गया, जहां तकनीशियनों ने बताया कि कार की समस्या का कारण E20 फ्यूल ही है। हालांकि, सर्विस टीम ने साफ तौर पर यह नहीं बताया कि गाड़ी के कौन-से हिस्से को नुकसान हुआ है? तकनीशियन ने इशारा किया कि इथेनॉल मिश्रण हाई-परफॉर्मेंस गाड़ियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
पोस्ट करने वाले यूजर ने लिखा कि करोड़ों रुपए की कार खरीदने, रोड टैक्स, GST और फ्यूल टैक्स देने के बाद भारत में गाड़ियों के लिए यह सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि सुपरकार और हाई-एंड गाड़ियां E20 फ्यूल से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, लेकिन कोई इस पर खुलकर चर्चा नहीं करता। Dhillon के मुताबिक, असली समस्या है फेज सेपरेशन। इथेनॉल हवा से नमी खींच लेता है। अगर कार कुछ दिन तक खड़ी रहे, तो फ्यूल टैंक में पानी अलग हो सकता है। इससे दहन (combustion) सही नहीं होता और गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती।
Dhillon ने अपने पोस्ट में सरकार से शिकायत
Dhillon ने अपने पोस्ट में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari) को टैग किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसे हाई-परफॉर्मेंस वाहनों के लिए कोई सुरक्षित विकल्प है या फिर E20 फ्यूल के कारण देश के कार मालिकों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ेगा। यह मामला सिर्फ Ferrari तक सीमित नहीं है, बल्कि कई वाहन मालिक E20 फ्यूल की वजह से माइलेज और परफॉर्मेंस से जुड़ी शिकायतें पहले भी कर चुके हैं।