Video-मेक्सिको के 3-0 की शानदार जीत के बीच सोशल मीडिया पर छाईं H-Town Girl ओलिविया बेथेल,’MEXICOOOOOO!’के नारों से बोल्ड हुए फैन्स

FIFA World Cup 2026 : मेजबान मेक्सिको ने चेक रिपब्लिक (Czechia) को 3-0 से हराकर ग्रुप चरण का सफर शत-प्रतिशत जीत के साथ पूरा किया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा किसी खिलाड़ी की नहीं, बल्कि एक फैन की रही। यह वही चेहरा है, जिसे अब दुनिया H-Town Girl के नाम से पहचानने लगी है।

Thehtowngirl celebrando el segundo gol de Mexicohttps://t.co/kadTjIPBYW — "TN Todo Noticias" (@Todo_Noticia1) June 25, 2026

इन दिनों टूर्नामेंट में एक अनोखा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जैसे ही मेक्सिको का मैच शुरू होता है, कैमरे खिलाड़ियों के साथ-साथ एक खास फैन को भी तलाशने लगते हैं। वजह है उनका बेमिसाल उत्साह, जो हर गोल के साथ स्टेडियम का माहौल और भी रंगीन बना देता है। मैक्सिको सिटी स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में जब मातेओ चावेज ने 55वें मिनट में गोल दागा, फिर जूलियन किन्योनेस ने 61वें मिनट में बढ़त दोगुनी की और इंजरी टाइम में अल्वारो फिदाल्गो ने तीसरा गोल किया, तब फैन जोन में मौजूद ओलिविया बेथेल अपनी टोली के साथ जमकर जश्न मनाती दिखीं। हर गोल के बाद उनका जोशीला अंदाज और गूंजता हुआ ‘MEXICOOOOOO!’ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

🚨 WATCH: Thehtowngirl's reaction to Mexico's goal against South Korea! 🤯🇲🇽 "MEXICOOOOO!" 🗣️🔥https://t.co/aLU4jyimVE — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 19, 2026

सही पहचाना- यह हैं ओलिविया बेथल (Olivia Bethel), जिन्हें दुनिया H-Town Girl के नाम से जानती है। उन्होंने अपने जश्न का वीडियो खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किया और देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गया। मैच के रोमांच के बीच मेक्सिको के रंगों में सजी ओलिविया का आत्मविश्वास, ऊर्जा और टीम के प्रति दीवानगी फैन्स को खूब पसंद आ रही है।

Mexican fans are the best !! #FIFA pic.twitter.com/qHrJPxwhZB — Lai Sports World (@allrounderzjy) June 12, 2026

यह पहली बार नहीं है जब ओलिविया चर्चा में आई हों। 19 जून को साउथ कोरिया के खिलाफ मुकाबले में और इससे पहले साउथ कोरियापर मैक्सिको की जीत के दौरान भी उनके वीडियो सोशल मीडिया पर छाए रहे थे। कई फैन्स तो अब मजाक में कहने लगे हैं कि मेक्सिको के मैच की कवरेज तब तक पूरी नहीं होती, जब तक कैमरा H-Town Girl तक न पहुंच जाए।

मैच के दौरान उनका अंदाज भी सबसे अलग नजर आता है। कभी वह मेक्सिको के झंडे के साथ दिखाई देती हैं, कभी टीम के रंगों में रंगी हुई और कभी अपनी जोरदार आवाज से पूरे फैन जोन को एक साथ नारे लगाने पर मजबूर कर देती हैं। उनकी यही ऊर्जा अब उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है।

हालांकि ओलिविया की लोकप्रियता सिर्फ उनके ग्लैमरस अंदाज तक सीमित नहीं है। ह्यूस्टन की रहने वाली ओलिविया एक कंटेंट क्रिएटर हैं और मेक्सिको फुटबॉल टीम की कट्टर समर्थक मानी जाती हैं। यही जुनून उन्हें हजारों दर्शकों के बीच भी अलग पहचान दिला रहा है। इस टूर्नामेंट में वह सिर्फ एक फैन नहीं, बल्कि मेक्सिको के समर्थन की सबसे वायरल आवाज बन चुकी हैं।