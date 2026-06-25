  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. Video-मेक्सिको के 3-0 की शानदार जीत के बीच सोशल मीडिया पर छाईं H-Town Girl ओलिविया बेथेल,’MEXICOOOOOO!’के नारों से बोल्ड हुए फैन्स

Video-मेक्सिको के 3-0 की शानदार जीत के बीच सोशल मीडिया पर छाईं H-Town Girl ओलिविया बेथेल,’MEXICOOOOOO!’के नारों से बोल्ड हुए फैन्स

FIFA World Cup 2026 : मेजबान मेक्सिको ने चेक रिपब्लिक (Czechia) को 3-0 से हराकर ग्रुप चरण का सफर शत-प्रतिशत जीत के साथ पूरा किया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा किसी खिलाड़ी की नहीं, बल्कि एक फैन की रही। यह वही चेहरा है, जिसे अब दुनिया H-Town Girl के नाम से पहचानने लगी है।

By santosh singh 
Updated Date

FIFA World Cup 2026 : मेजबान मेक्सिको ने चेक रिपब्लिक (Czechia) को 3-0 से हराकर ग्रुप चरण का सफर शत-प्रतिशत जीत के साथ पूरा किया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा किसी खिलाड़ी की नहीं, बल्कि एक फैन की रही। यह वही चेहरा है, जिसे अब दुनिया H-Town Girl के नाम से पहचानने लगी है।

पढ़ें :- FIFA World Cup 2026 : पॉप स्‍टार शकीरा ने लियोनेल मेसी को किया चीयर, 'Flying Kiss' वीडियो वायरल

इन दिनों टूर्नामेंट में एक अनोखा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जैसे ही मेक्सिको का मैच शुरू होता है, कैमरे खिलाड़ियों के साथ-साथ एक खास फैन को भी तलाशने लगते हैं। वजह है उनका बेमिसाल उत्साह, जो हर गोल के साथ स्टेडियम का माहौल और भी रंगीन बना देता है। मैक्सिको सिटी स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में जब मातेओ चावेज ने 55वें मिनट में गोल दागा, फिर जूलियन किन्योनेस ने 61वें मिनट में बढ़त दोगुनी की और इंजरी टाइम में अल्वारो फिदाल्गो ने तीसरा गोल किया, तब फैन जोन में मौजूद ओलिविया बेथेल अपनी टोली के साथ जमकर जश्न मनाती दिखीं। हर गोल के बाद उनका जोशीला अंदाज और गूंजता हुआ ‘MEXICOOOOOO!’ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

पढ़ें :- Video-फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ये हैं सबसे हॉट फैन, खूबसूरती में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस भी फेल, हॉट लुक से गिराई बिजली

सही पहचाना- यह हैं ओलिविया बेथल (Olivia Bethel), जिन्हें दुनिया H-Town Girl के नाम से जानती है। उन्होंने अपने जश्न का वीडियो खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किया और देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गया। मैच के रोमांच के बीच मेक्सिको के रंगों में सजी ओलिविया का आत्मविश्वास, ऊर्जा और टीम के प्रति दीवानगी फैन्स को खूब पसंद आ रही है।

पढ़ें :- FIFA World Cup 2026 : फीफा वर्ल्ड कप मैच में अमेरिका ने किया कमाल, दो मैच खेलकर ही नॉकआउट के लिए किया क्वालीफाई

यह पहली बार नहीं है जब ओलिविया चर्चा में आई हों। 19 जून को साउथ कोरिया के खिलाफ मुकाबले में और इससे पहले साउथ कोरियापर मैक्सिको की जीत के दौरान भी उनके वीडियो सोशल मीडिया पर छाए रहे थे। कई फैन्स तो अब मजाक में कहने लगे हैं कि मेक्सिको के मैच की कवरेज तब तक पूरी नहीं होती, जब तक कैमरा H-Town Girl तक न पहुंच जाए।

मैच के दौरान उनका अंदाज भी सबसे अलग नजर आता है। कभी वह मेक्सिको के झंडे के साथ दिखाई देती हैं, कभी टीम के रंगों में रंगी हुई और कभी अपनी जोरदार आवाज से पूरे फैन जोन को एक साथ नारे लगाने पर मजबूर कर देती हैं। उनकी यही ऊर्जा अब उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है।

हालांकि ओलिविया की लोकप्रियता सिर्फ उनके ग्लैमरस अंदाज तक सीमित नहीं है।  ह्यूस्टन की रहने वाली ओलिविया एक कंटेंट क्रिएटर हैं और मेक्सिको फुटबॉल टीम की कट्टर समर्थक मानी जाती हैं। यही जुनून उन्हें हजारों दर्शकों के बीच भी अलग पहचान दिला रहा है। इस टूर्नामेंट में वह सिर्फ एक फैन नहीं, बल्कि मेक्सिको के समर्थन की सबसे वायरल आवाज बन चुकी हैं।

पढ़ें :- फीफा वर्ल्ड कप के बीच ब्राजील को बड़ा झटका, स्टार विंगर राफिन्हा चोटिल, स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच पर संशय

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video-मेक्सिको के 3-0 की शानदार जीत के बीच सोशल मीडिया पर छाईं H-Town Girl ओलिविया बेथेल,'MEXICOOOOOO!'के नारों से बोल्ड हुए फैन्स

Video-मेक्सिको के 3-0 की शानदार जीत के बीच सोशल मीडिया पर छाईं...

Video : आकाश दीप ने इस डर से धोनी, कोहली और रोहित को शादी में नहीं बुलाया! गेंदबाज ने खुद किया खुलासा

Video : आकाश दीप ने इस डर से धोनी, कोहली और रोहित...

वैभव सूर्यवंशी सीनियर खिलाड़ियों के साथ शेयर नहीं करेंगे ड्रेसिंग रूम, UK दौरे पर होगी अलग व्यवस्था

वैभव सूर्यवंशी सीनियर खिलाड़ियों के साथ शेयर नहीं करेंगे ड्रेसिंग रूम, UK...

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाश दीप ने रचाई शादी, काशी में हुई भव्य समारोह की चर्चा

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाश दीप ने रचाई शादी, काशी में...

IND-W vs BAN-W : आज टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ हर हाल में चाहिए जीत, सेमी-फाइनल की उम्मीदें रहेंगी जिंदा

IND-W vs BAN-W : आज टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ हर...

ICC Rankings Update : शुभमन गिल ने वनडे रैंकिंग में रोहित-कोहली को छोड़ा पीछे, कप्तान नंबर-1 बनने के बेहद करीब

ICC Rankings Update : शुभमन गिल ने वनडे रैंकिंग में रोहित-कोहली को...