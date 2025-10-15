Fifa World Cup 2026 : दक्षिण अफ्रीका, आइवरी कोस्ट और सेनेगल ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए किया क्वालीफाई

Fifa World Cup 2026 : दक्षिण अफ्रीका, आइवरी कोस्ट और सेनेगल ने अफ्रीकी क्वालीफायर से अगले साल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले फुटबॉल विश्व कप का टिकट कटा लिया है। सेनेगल सबसे प्रभावशाली विजेता रहा, जिसने मॉरिटानिया को 4-0 से हराया, जबकि आइवरी कोस्ट ने केन्या को 3-0 से हराया तथा दक्षिण अफ्रीका ने भी रवांडा को 3-0 से हराया। दक्षिण अफ्रीका की जीत के कारण नाइजीरिया ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहा और उसे प्लेऑफ के जरिए क्वालीफाई करना होगा

इसी के साथ यह तिकड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले वैश्विक शोपीस में अल्जीरिया, केप वर्डे , मिस्र, मोरक्को, सेनेगल और ट्यूनीशिया के साथ शामिल होगी। सेनेगल ने मॉरिटानिया को 4-0 से हराकर लगातार तीसरी बार विश्व कप में प्रवेश किया।

मैनचेस्टर यूनाइटेड के विंगर अमाद डायलो ने आइवरी कोस्ट के लिए गोल पूरा किया, जिसने सातवें मिनट से ही बढ़त बना ली और अबिदजान में केन्या पर शानदार जीत हासिल की।