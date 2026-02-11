Canada Secondary School shooting : कनाडा के सेकेंडरी स्कूल में फायरिंग , हमलावर समेत 10 की मौत, 25 लोग घायल

Canada Secondary School shooting : कनाडा के टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में उस समय अफरातफरी मच गई जब अचानक फायरिंग होने लगी। खबरों के अनुसार, बुधवार को हुई एक भीषण गोलीबारी में नौ लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। स्थानीय पुलिस के अनुसार, संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन उन्होंने अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया है। अधिकारियों ने पीड़ितों के बारे में या हमले के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सत्यापन के बाद अपडेट साझा किए जाएंगे।इस स्कूल में कक्षा 7 से 12 तक के छात्र पढ़ते हैं।

एक बयान में, अधिकारियों ने पुष्टि की कि घटना अभी भी जारी है और कई लोग घायल हुए हैं।

पुलिस ने बताया कि टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना में एक “सक्रिय शूटर” शामिल था। “गोली चलाने वाले व्यक्ति को भी मृत पाया गया, जिसके शरीर पर स्वयं को पहुंचाई गई चोट के निशान हैं।”

स्थानीय पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “दोपहर 1:20 बजे तक, टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में सक्रिय गोलीबारी की घटना की पुष्टि होने पर टम्बलर रिज आरसीएमपी मौके पर मौजूद है।”

फायरिंग में गंभीर रूप से जख्मी 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें एयरलिफ्ट के जरिए हॉस्पिटल भेजा गया है. फायरिंग में जख्मी 25 ऐसे लोग हैं जिनकी लोकल मेडिकल सेंटर में जांच की जा रही है और उन पर नजर रखी जा रही है और ये लोग खतरे से बाहर हैं.

RCMP सुपरिटेंडेंट केन फ्लॉयड, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कमांडर, ने कहा कि उन्होंने शूटर की पहचान कर ली है, लेकिन वे अभी उनकी पहचान नहीं बता रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि फायरिंग की घटना के शिकार कितने पीड़ित बच्चे हैं और कितने बड़े लोग हैं। साथ ही फायरिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार या हथियारों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी।