Janmasthmi 2025: जन्माष्टमी पर बेटी को राधा लुक देने के लिए फॉलो करें ये टिप्स, लगेगी बेहद खूबसूरत

जन्माष्टमी  का फेस्टिवल कल है इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस त्योहार का हिन्दू धर्म में बहुत महत्तव होता है। इस दिन जिनके घर में छोटे बच्चे होती हैं उन्हे राधा और कृष्ण बनाया जाता है। अगर आप भी इस जन्माष्टमी अपनी लाड़ली बिटिया का श्रृंगार राधा रानी के रूप में करना चाहते हैं तो ये मेकअप टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

लहंगा

जन्माष्टमी के पर्व को खास बनाने के लिए छोटी लड़कियों को राधा रानी की पारंपरिक पोशाक लहंगा पहनाया जाता है। इसके लिए आप हरा, लाल, गुलाबी या पीले जैसे ब्राइट कलर पसंद कर सकते हैं। बात अगर लहंगे पर किए गए काम की करें तो आप कढ़ाई वाला शीशा या सेक्विन के काम वाला लहंगा पसंद कर सकते हैं। जबकि लहंगे की चोली में सुंदर पैटर्न हो सकते हैं। ध्यान रखें, लहंगा अगर बहुत ज्यादा सिंपल है तो उसके साथ आप हेवी चुन्नी ले सकते हैं और अगर लहंगा पहले से ही हैवी है तो आप कोई भी साधारण सी चुन्नी ले सकते हैं।

मेकअप

बच्ची को कृष्ण की प्रेयसी राधा के रूप में तैयार करते समय चेहरे पर किए जाने वाले मेकअप का भी खास ख्याल रखें। बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और मेकअप में कई तरह के कैमिकल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में राधा रानी जैसा श्रृंगार करने के लिए आप बच्चों की स्किन पर बहुत ज्यादा मेकअप का यूज ना करें। मेकअप करने से पहले त्वचा पर बेबी मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं।

राधा लुक के लिए कैसे करें मेकअप

गोकुलाष्टमी पर बच्ची को राधा लुक देने के लिए आप उसके चेहरे पर हल्का फाउंडेशन लगाकर होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक और गालों पर रूज और शिमर लगाएं। बालों में गजरा का इस्तेमाल जरूर करें। बात अगर आई मेकअप की करें तो थोड़ा मोटा काजल और मस्करा भी लगा सकते हैं।

डांडिया

जन्माष्टमी का श्रृंगार हाथों में बिना डांडिया लिए पूरा नहीं हो सकता है। ऐसे में बेटी को राधा रानी के रूप में सजाने के बाद उसके हाथ में डांडिया जरूर पकड़वा दें।

मेहंदी की जगह करें आलता इस्तेमाल

अगर आपकी बच्ची स्कूल जाती है तो उसे राधा रानी का लुक देने के लिए हाथों पर मेहंदी की जगह आलता लगाएं। ऐसा करने से आलता फंक्शन के बाद आसानी से धोया जा सकता है।

 

 

