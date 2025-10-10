तेजस्वी यादव के वादे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने की टिप्पणी, कहा- इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र का करे इंतजार

नई दिल्ली। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Former Chief Minister of Rajasthan Ashok Gehlot) ने बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav, Leader of Opposition in Bihar Assembly) के बयान पर टिप्पणी की है। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में घोषण की है कि उनकी सरकार बनने पर वह बिहार में हर घर में एक को सरकारी नौकरी (government job) देंगे। इस बयान में अशोक गहलोत ने कहा कि तेजस्वी यादव थोड़ा इंतजार कर ले इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र आने के बाद ही कोई घोषणा करे।

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राजद नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने पर बिहार के हर घर में सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने का वादा किया है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन (india alliance) के घोषणापत्र आने तक इंतजार करने को कहा है। तेजस्वी यादव के वादे के बारे में बोलते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि गठबंधन के घोषणापत्र में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए हमारा महागठबंधन घोषणापत्र आने वाला है। इसमें सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा। कुछ चीजें हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं और हम यह दिखाना चाहते हैं कि सरकार बनने के बाद हम ये चीजें करेंगे। इससे पहले दिन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Union Minister Giriraj Singh) ने तेजस्वी यादव के वादे को हास्यास्पद चुनावी वादा बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री के पिता राजद सुप्रीमो लालू यादव (RJD supremo Lalu Yadav) उम्मीदवारों को नौकरी देने के बदले में अपने नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करा रहे हैं। गिरिराज सिंह जमीन के बदले नौकरी मामले का जिक्र कर रहे थे जिसमें अदालत ने लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रखा है। सीबीआई ने आरोप तय करने पर अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। यह हास्यास्पद है उनके पिता नौकरियों के लिए उनके नाम पर ज़मीन की रजिस्ट्री कराने में व्यस्त थे।