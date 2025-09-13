पूर्व भातीय क्रिकेटर ने कहा भारत- पाकिस्तान के बीच नहीं होना चाहिए मैच, पाक के साथ नहीं रखना चाहिए संबंध

मंबई। देश के एक पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि पाकिस्तान हमारे देश भारत पर बार-बार आतंवादी हमला करता हे। ऐसे में हमें पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। यह बात देश के पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव ने पूर्ण में आयोजित पुणे ऑन पेडल्स और पुणे वॉकेथॉन में कही। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर किया जा रहा है। पीएम मोदी 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे। इस दौरान लोगों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली को लेकर जागरूक करने के लिए पुणे में यह आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए।

दुबई में आयोजित एशिया कप में 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होना है। इसको लेकर देश भर बहस चल रही है। देश में बड़ी संख्या में लोग इस मैच को रद्द करने की मांग भी कर रहे है। यहां तक कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक में भी पहुंच गया है। वहीं भारत के पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव ने बयान देते हुए कहा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं भारत-पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला नहीं खेला जाना चाहिए, लेकिन रविवार को मैच होने जा रहा है। इनसे पहले पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने भारत बनाम पाकिस्तान मैच का विरोध कर चुके है। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी तौर मैं जरूर चाहूंगा कि भारत-पाकिस्तान आपस में क्रिकेट खेलें, लेकिन सबसे पहले मैं एक भारतीय हूं। पाकिस्तान बार-बार हमारे देश पर हमले कर रहा है। ऐसे में उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, न ही खेल संबंध।