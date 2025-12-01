Former Prime Minister Sheikh Hasina : ढाका कोर्ट से पूर्व पीएम शेख हसीना को बड़ा झटका, इस मामले में सजा का ऐलान

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पूर्व पीएम को एक और बड़ा झटका लगा है। खबरों के अनुसार, ढाका की एक अदालत ने पूरबचल टाउन प्रोजेक्ट घोटाले (Purbachal Town Project scam) में जमीन आवंटन में अनियमितताओं के लिए शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना और ब्रिटिश सांसद तुलिप सिद्दीकी को सजा सुनाई। शेख हसीना को अब तक एंटी करप्शन कमीशन (Anti Corruption Commission) द्वारा चार भ्रष्टाचार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए राज्य के अधिकार का दुरुपयोग कर अवैध रूप से प्लॉट हासिल किए।

बता दें कि, एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) की ओर से अब तक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Former Prime Minister Sheikh Hasina) को भ्रष्टाचार के कुल चार मामलों में दोषी ठहराया गया है। हसीना की राजनीतिक और वतन वापसी के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब वह पहले ही कई कानूनी चुनौतियों (legal challenges) का सामना कर रही हैं।

गौरतलब है कि, पिछले हफ्ते 27 नवंबर को एक अन्य फैसले में शेख हसीना को पुरबचल घोटाले के तीन मामलों में 21 साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि उनके बेटे जॉय और बेटी पुटुल को पांच-पांच साल की जेल सुनाई थी। एंटी-करप्शन कमीशन (Anti-Corruption Commission) ने कुल छह मामले दर्ज किए थे, जिनमें हसीना सभी में मुख्य आरोपी हैं। हसीना को छात्र आंदोलन के दौरान कथित मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई जा चुकी है।