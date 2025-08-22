Ex-Sri Lankan president Ranil Wickremesinghe : श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, जानें क्या है आरोप

Ex-Sri Lankan president Ranil Wickremesinghe : श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को शुक्रवार को कथित तौर पर “सरकारी धन का दुरुपयोग” करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को शुक्रवार को कोलंबो में क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब वे अपनी अध्यक्षता के दौरान व्यक्तिगत यात्रा के लिए सार्वजनिक फंड के दुरुपयोग के आरोपों के संबंध में बयान दर्ज कराने आए थे।

इस गिरफ्तारी ने रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ पहले से चल रहे उस मामले में एक अहम मोड़ ला दिया है, जिसमें जांच की जा रही है।