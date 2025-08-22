  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Ex-Sri Lankan president Ranil Wickremesinghe : श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, जानें क्या है आरोप

Ex-Sri Lankan president Ranil Wickremesinghe : श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, जानें क्या है आरोप

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को शुक्रवार को कथित तौर पर "सरकारी धन का दुरुपयोग" करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Ex-Sri Lankan president Ranil Wickremesinghe :  श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को शुक्रवार को कथित तौर पर “सरकारी धन का दुरुपयोग” करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पूर्व राष्ट्रपति  विक्रमसिंघे को शुक्रवार को कोलंबो में क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने गिरफ्तार कर लिया।  यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब वे अपनी अध्यक्षता के दौरान व्यक्तिगत यात्रा के लिए सार्वजनिक फंड के दुरुपयोग के आरोपों के संबंध में बयान दर्ज कराने आए थे।

पढ़ें :- Pakistan : पाकिस्तान के कराची में पटाखा गोदाम में शक्तिशाली विस्फोट ,  34 लोग घायल

इस गिरफ्तारी ने रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ पहले से चल रहे उस मामले में एक अहम मोड़ ला दिया है, जिसमें जांच की जा रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Ex-Sri Lankan president Ranil Wickremesinghe : श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, जानें क्या है आरोप

Ex-Sri Lankan president Ranil Wickremesinghe : श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे...

Pakistan : पाकिस्तान के कराची में पटाखा गोदाम में शक्तिशाली विस्फोट ,  34 लोग घायल

Pakistan : पाकिस्तान के कराची में पटाखा गोदाम में शक्तिशाली विस्फोट , ...

Texas emergency landing :  हवा में टूटकर लटका बोइंग 737 विमान का पंख , टेक्सास में हुई इमरजेंसी लैंडिंग

Texas emergency landing :  हवा में टूटकर लटका बोइंग 737 विमान का...

अमेरिका ने विदेशी ट्रक ड्राइवरों के लिए वीजा पर लगाई रोक, भारतीय ड्राइवर की लापरवाही बनी बड़ी वजह!

अमेरिका ने विदेशी ट्रक ड्राइवरों के लिए वीजा पर लगाई रोक, भारतीय...

7.4 Earthquake in Drake Passage: दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच ड्रेक पैसेज में 7.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप, सुनामी का खतरा नहीं

7.4 Earthquake in Drake Passage: दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच ड्रेक...

China :  राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया तिब्बत का दौरा , जानें visits क्यों है खास ?

China :  राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया तिब्बत का दौरा , जानें visits...