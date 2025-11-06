चार दोस्त मेला देखने गए उन्नाव, हादसे में तीन की मौत एक घायल, एक युवक की छह दिन बाद थी शादी

उन्नाव। लखनऊ के चार दोस्त दो बाइकों पर सवार होकर उन्नाव जनपद के औरास थाना क्षेत्र में बनारसी मेला देखने जा रहे थे। इस दौरान बड़ादेव गांव के पास फ्लाईओवर सर्विस होकर दोनों बाइके अंनित्रित होकर खुले सूखे सोख्ते में जा गिरी। हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में एक युवक की छह दिनों बाद शादी थी।

लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र के जेहटा गांव निवासी 24 वर्षीय मोहित पुत्र सुरेश गौतम की 16 नवंबर को शादी थी और तीन दिन पहले उसका तिलक चढ़ा था। बुधवार सुबह वह शादी के लिए शॉपिंग करने गया था। शाम को शॉपिंग कर के लौटा तो गांव के ही रहने वाले अपने दोस्तों 18 वर्षीय धीरेंद्र यादव, 32 वर्षीय मोनू कश्यप पुत्र गुड्डू और सनी पुत्र पप्पू गौतम के साथ बाइक से उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र में बनारसी मेला देखने के लिए निकल गया। बांगरमऊ सीओ संतोष सिंह ने बताया कि चारों युवक तेजी से बाइक चलाते हुए जा रहे थे। तभी बड़ादेव गांव में फ्लाईओवर अंडरपास के पास दोनों बाइक अनियंत्रित होकर सर्विस रोड के किनारे बने सूखे सोख्ते में जा गिरीं। हादसे में मोहत, धीरेंद्र यादव और मोनू कश्यप की मौके पर ही मौत हो गई, ​जबकि चौथा दोस्त सनी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां डाक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है।

शादी की तैयारी कर रहे थे परिजन

मोहित की छह दिनों बाद बारात जानी थी और पूरा परिवार शादी के तैयारी में लगा हुआ था। तीन दिन पहले ही मोहित का तिलक हुआ था और शुक्रवार से शादी की अन्य रस्मे शुरू होने वाली थी। उससे पहले हादसे में मोहित की मौत हो गई। वहीं गांव में एक साथ तीन शव उठने से लोगों में कोहराम मच गया। एक तरफ जहां मोहित के परिजन सदमे में थे। वहीं दूसरी तरफ अन्य दोनों युवकों के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल था। वहीं मोहित की खबर सुनकर उसकी होने वाली पत्नी भी जेहटा गांव पहुंची गई, जहां उसका रो-रो कर बुरा हाल था।