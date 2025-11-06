  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. चार दोस्त मेला देखने गए उन्नाव, हादसे में तीन की मौत एक घायल, एक युवक की छह दिन बाद थी शादी

चार दोस्त मेला देखने गए उन्नाव, हादसे में तीन की मौत एक घायल, एक युवक की छह दिन बाद थी शादी

लखनऊ के चार दोस्त दो बाइकों पर सवार होकर उन्नाव जनपद के औरास थाना क्षेत्र में बनारसी मेला देखने जा रहे थे। इस दौरान बड़ादेव गांव के पास फ्लाईओवर सर्विस होकर दोनों बाइके अंनित्रित होकर खुले सूखे सोख्ते में जा गिरी। हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

By Satish Singh 
Updated Date

उन्नाव। लखनऊ के चार दोस्त दो बाइकों पर सवार होकर उन्नाव जनपद के औरास थाना क्षेत्र में बनारसी मेला देखने जा रहे थे। इस दौरान बड़ादेव गांव के पास फ्लाईओवर सर्विस होकर दोनों बाइके अंनित्रित होकर खुले सूखे सोख्ते में जा गिरी। हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में एक युवक की छह दिनों बाद शादी थी।

पढ़ें :- नवाबों का शहर लखनऊ बना क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी, यूनेस्को ने अवधी व्यंजनों को दी वैश्विक पहचान

लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र के जेहटा गांव निवासी 24 वर्षीय मोहित पुत्र सुरेश गौतम की 16 नवंबर को शादी थी और तीन दिन पहले उसका तिलक चढ़ा था। बुधवार सुबह वह शादी के लिए शॉपिंग करने गया था। शाम को शॉपिंग कर के लौटा तो गांव के ही रहने वाले अपने दोस्तों 18 वर्षीय धीरेंद्र यादव, 32 वर्षीय मोनू कश्यप पुत्र गुड्डू और सनी पुत्र पप्पू गौतम के साथ बाइक से उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र में बनारसी मेला देखने के लिए निकल गया। बांगरमऊ सीओ संतोष सिंह ने बताया कि चारों युवक तेजी से बाइक चलाते हुए जा रहे थे। तभी बड़ादेव गांव में फ्लाईओवर अंडरपास के पास दोनों बाइक अनियंत्रित होकर सर्विस रोड के किनारे बने सूखे सोख्ते में जा गिरीं। हादसे में मोहत, धीरेंद्र यादव और मोनू कश्यप की मौके पर ही मौत हो गई, ​जबकि चौथा दोस्त सनी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां डाक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है।

शादी की तैयारी कर रहे थे परिजन

मोहित की छह दिनों बाद बारात जानी थी और पूरा परिवार शादी के तैयारी में लगा हुआ था। तीन दिन पहले ही मोहित का तिलक हुआ था और शुक्रवार से शादी की अन्य रस्मे शुरू होने वाली थी। उससे पहले हादसे में मोहित की मौत हो गई। वहीं गांव में एक साथ तीन शव उठने से लोगों में कोहराम मच गया। एक तरफ जहां मोहित के परिजन सदमे में थे। वहीं दूसरी तरफ अन्य दोनों युवकों के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल था। वहीं मोहित की खबर सुनकर उसकी होने वाली पत्नी भी जेहटा गांव पहुंची गई, जहां उसका रो-रो कर बुरा हाल था।

 

पढ़ें :- यूपी के इन सात बड़े शहरों में आप खरीद सकते हैं अपने सपनों का घर, आवास विकास परिषद देगा 15 फीसदी तक डिस्काउंट

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

चार दोस्त मेला देखने गए उन्नाव, हादसे में तीन की मौत एक घायल, एक युवक की छह दिन बाद थी शादी

चार दोस्त मेला देखने गए उन्नाव, हादसे में तीन की मौत एक...

समाज की दिशा तय करता है प्रोफेशनल वर्ग : सहजानंद राय

समाज की दिशा तय करता है प्रोफेशनल वर्ग : सहजानंद राय

यूपी में टेंडर प्रक्रिया में 'इंटरव्यू' और 'प्रस्तुतिकरण' के नाम पर अफसर कर रहे खेल, ज्यादा नंबर देकर चहेती कंपनियों को दे रहे ठेका

यूपी में टेंडर प्रक्रिया में 'इंटरव्यू' और 'प्रस्तुतिकरण' के नाम पर अफसर...

सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को झटका, FIR रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को झटका, FIR रद्द करने...

उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु दृढ़ संकल्प के साथ कर रही है कार्य: डॉ. प्रियंका मौर्य

उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु दृढ़ संकल्प के...

VIDEO: अंडमान एक्सप्रेस में वेंडर ने यात्री को बेल्ट से पीटा, खाने पर ओवरचार्जिंग देने का क्या था विरोध

VIDEO: अंडमान एक्सप्रेस में वेंडर ने यात्री को बेल्ट से पीटा, खाने...