'भारत-पाक संघर्ष में 11 जेट मार गिराने से लेकर 200 प्रतिशत टैरिफ तक...' ट्रंप ने बढ़ा-चढ़ाकर किया नया दावा

Trump's claim on India-Pakistan war : दुनिया के सामने खुद को शांतिदूत साबित करने में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर रोज अलग-अलग दावे कर रहे हैं। ट्रंप ने कई मौकों पर भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकने का दावा किया है। इस बीच, अपने बोर्ड ऑफ पीस इवेंट में बोलते हुए, ट्रंप ने अपने दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान 11 जेट मार गिराए गए।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना दावा दोहराया कि उन्होंने 2025 के मिलिट्री स्टैंडऑफ के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच बीच-बचाव किया था। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, अगर वह लड़ाई बंद न करते। हालांकि, भारत सरकार ने पिछले साल मई में सैन्य टकराव के दौरान किसी भी थर्ड-पार्टी के दखल या प्लेन के नुकसान के सभी दावों को लगातार नकारा है।
ट्रंप ने फिर दोहराया कि शरीफ ने दावा किया था कि ट्रंप ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच समझौता करवाकर “25 मिलियन जानें” बचाईं। इस कार्यक्रम में मौजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “आपने वह बयान दिया था। मैंने कहा था 25 मिलियन जानें, असल में यह और भी ज़्यादा हो सकती थीं, लेकिन यह सच में एक खूबसूरत बात थी… वह जंग ज़ोरों पर थी। प्लेन मार गिराए जा रहे थे, और यह पाकिस्तान और भारत थे।”
ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने शांति समझौते में बीच-बचाव के लिए अपनी टैरिफ पॉलिसी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, “मैंने उन दोनों से फ़ोन पर बात की, और मैं उन्हें थोड़ा-बहुत जानता था। मैं प्रधानमंत्री मोदी को बहुत अच्छी तरह जानता था। मैंने उन्हें फ़ोन किया, और मैंने कहा, सुनिए, अगर आप इसे सुलझा नहीं पाए तो मैं आप दोनों के साथ ट्रेड डील नहीं करूँगा… और अचानक, हमने एक डील कर ली।”
अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, “मैंने कहा, अगर तुम लड़ोगे, तो मैं तुम्हारे दोनों देशों पर 200 परसेंट टैरिफ लगा दूंगा। वे दोनों लड़ना चाहते थे। लेकिन जब पैसे की बात आई, तो यह पैसे जैसा कुछ नहीं था। जब बहुत सारा पैसा खोने की बात आई, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम लड़ना नहीं चाहते…11 जेट मार गिराए गए। बहुत महंगे जेट थे।”