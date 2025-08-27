Ganesh Chaturthi 2025 Puja :  गणपति उपासना से दूर होगा बुध दोष ,  होगी मनोवांछित फल की प्राप्ति

Ganesh Chaturthi 2025 Puja : ऋद्धि-सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी की पूजा अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। गणेश चतुर्थी का शुभ पर्व आज आरंभ हो गया है। 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन इस महापर्व का समापन होगा। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। बुध ग्रह का संबंध व्यापार और वाणी से भी होता है। गणपति की कृपा से कारोबार में उन्नति और संवाद कौशल में सुधार होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन के सारे दुख दूर होते हैं।

गणेश चालीसा

बुधवार के दिन गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें। इससे भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है। बुधवार के दिन गणेश चालीसा पढ़ने से बुध दोष दूर होता है, कारोबार में तरक्की होती है, और जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद, गणेश जी को मोदक और फल चढ़ाकर, सच्ची श्रद्धा से गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए।

हरी चीजों का दान

बुधवार को हरी चीजों का दान करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। दान करने योग्य कुछ हरी वस्तुएं हैं: हरी पत्तेदार सब्ज़ियां (जैसे पालक, धनिया), हरी मूंग दाल, हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ, तुलसी का पौधा, और हरी घास।

गाय को हरा चारा खिलाना

बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना भी पुण्यकारी माना जाता है। कहते हैं कि ये एक सरल सा उपाय करने से भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहती है।