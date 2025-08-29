  1. हिन्दी समाचार
  3. Ganpati Visarjan 2025 : गणपति विसर्जन के समय करें ये चमत्कारी उपाय ,  बनी रहेगी बप्पा की कृपा

प्रथम पूज्य श्रीभगवान गणेश की विशेष पूजा उत्सव गणेश उत्सव का पर्व इन दिनों धूमधाम से मनाया जा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस विशेष उत्सव की पूर्णता गणेश प्रतिमा विसर्जन के साथ होता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Ganpati Visarjan 2025 :  प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश की विशेष पूजा उत्सव गणेश उत्सव का पर्व इन दिनों धूमधाम से मनाया जा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस विशेष उत्सव की पूर्णता श्रीगणेश प्रतिमा विसर्जन के साथ होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन पवित्र जल में बप्पा का विसर्जन कर दिया जाता है। इस साल गणपति विसर्जन 6 सितंबर 2025 को किया जाएगा। गणपति विसर्जन इस उत्सव का अंतिम और महत्वपूर्ण चरण होता है, जिसे भक्त श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भाव से करते हैं। कुछ विशेष को अपना कर गणपति विसर्जन करने से
बप्पा का आशीर्वाद पूरे साल भर तक प्राप्त होता है और बप्पा अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आइये जानते है।

पढ़ें :- Radha Ashtami 2025: राधा अष्टमी पर विशेष श्रृंगार कर करें राधारानी की पूजा, जानें सही विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

बप्पा की विदाई करने से पहले एक साथ चार नारियल बांध लें और इसकी माला बनाकर भगवान को अर्पित कर दें। इस उपाय को करने से सारे बिगड़े कार्य बनने लगते हैं।

गणपति विसर्जन के दिन कच्चे रेशम धागे की सात गांठें बांध लें। इसके बाद जय गणेश काटो कलेश मंत्र का जाप करें और इस धागे को अपने पास रखें।  जब भी किसी कार्य के लिए जाएं तो इसे अपने साथ लेकर जाएं। इससे सफलता मिलेगी।

