Gaza : गाजा में हमास के आतंकवादी नेता नासिर मूसा का सफाया, लगे थे कई आरोप

 इज़राइली बलों ने हमास के राफा ब्रिगेड (Hamas's Rafah Brigade) के एक प्रमुख आतंकवादी नासिर मूसा (Terrorist Nasir Musa) पर हमला किया और उसे मार डाला

By अनूप कुमार 
Gaza :  इज़राइली बलों ने हमास के राफा ब्रिगेड (Hamas’s Rafah Brigade) के एक प्रमुख आतंकवादी नासिर मूसा (Terrorist Nasir Musa) पर हमला किया और उसे मार डाला, जो गाजा के खान यूनिस क्षेत्र (Khan Younis area) में हमास आतंकवादी संगठन (Hamas terrorist organization) के सैन्य नियंत्रण विभाग (Department of Military Control) के प्रमुख के रूप में कार्यरत था।

आईडीएफ (इज़राइल रक्षा बल) ने कहा कि वह ब्रिगेड में आतंकवादियों के प्रशिक्षण और योग्यता के लिए जिम्मेदार था, जिन्होंने युद्ध के दौरान इज़रायली सेना और इज़रायली नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी साजिशों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया।

मूसा, राफा ब्रिगेड के कमांडर मुहम्मद शबाना का करीबी सहयोगी था, जिसे मई 2025 में मार गिराया गया था, और उसने ब्रिगेड में कई पदों पर भी काम किया था, जिसमें सैन्य खुफिया प्रमुख और निगरानी प्रणाली का प्रमुख भी शामिल था।

उसने ब्रिगेड में सैन्य खुफिया प्रमुख और निगरानी प्रणाली प्रमुख सहित कई पदों पर भी काम किया था। आईडीएफ ने कहा, “उसके मारे जाने से राफा ब्रिगेड को और भी ज़्यादा नुकसान हुआ है और हमास आतंकवादियों की इस क्षेत्र में आईडीएफ बलों के खिलाफ आतंकवादी साजिशों को अंजाम देने की क्षमता भी कम हुई है।”

आईडीएफ ने कहा, “उनके खात्मे से राफा ब्रिगेड को नुकसान बढ़ेगा और क्षेत्र में आईडीएफ बलों के खिलाफ आतंकवादी साजिश रचने की हमास आतंकवादियों की क्षमता कम होगी।

