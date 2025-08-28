Baal Aadhaar तुरंत कराएं अपडेट, वरना स्कूल में एडमिशन, स्कॉलरशिप और DBT जैसी सुविधाओं में आ सकती है दिक्कत

  1. हिन्दी समाचार
भारत में आधार कार्ड (Aadhaar Card) बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए आवश्यक व महत्वपूर्ण पहचान प्रमाण बन चुका है। UIDAI ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है कि यदि 5 साल से कम उम्र में बनाया गया बच्चे का आधार 7 साल की आयु तक बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाया गया तो वह बंद हो सकता है। यानी कि बिना बायो पहचान (fingerprint, iris और फोटो) अपडेट किए आधार नहीं चलेगा।

पढ़ें :- UIDAI जल्द लॉन्च करेगा 'e-Aadhaar' ऐप, अब एक क्लिक में आधार होगा अपडेट

UIDAI से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 17 करोड़ बच्चों के Aadhaar में बायोमेट्रिक अपडेट बाकी है। इसे पूरा करने के लिए UIDAI ने कई कदम उठाए हैं जैसे स्कूलों में कैंप लगाना, UDISE+ प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों की लिस्ट तैयार करना और माता-पिता को SMS भेजकर याद दिलाना, लेकिन अगर आपके बच्चे का स्कूल में आधार अपडेट नहीं हो पा रहा है तो आप UIDAI के एनरोलमेंट सेंटर जाकर ये काम फ्री में करवा सकते हैं। UIDAI की यह अपडेट मुफ्त में हो सकता है यदि 5-7 साल के बीच कराया जाए। 7 साल के बाद चूक होने पर 100 रुपये का शुल्क लगेगा।

बच्चों का आधार अपडेट क्यों है जरूरी?

जब छोटे बच्चों का Aadhaar बनता है, तब सिर्फ नाम, जन्मतिथि, पता और फोटो जैसी बेसिक जानकारी ली जाती है, क्योंकि उस उम्र में उनकी बायोमेट्रिक पहचान (फिंगरप्रिंट और आईरिस) पूरी तरह विकसित नहीं होती। इसलिए 5 साल और 15 साल की उम्र पर Aadhaar में बायोमेट्रिक अपडेट करना जरूरी है। अगर समय पर यह अपडेट नहीं किया गया, तो बच्चों को स्कूल एडमिशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम, स्कॉलरशिप और DBT जैसी सुविधाओं में दिक्कत आ सकती है। इसी कारण UIDAI अब माता-पिता को SMS भेजकर याद दिला रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे आप यह बायोमेट्रिक अपडेट बिल्कुल फ्री में करा सकते हैं।

फ्री में ऐसे करें बच्चों का आधार अपडेट

पढ़ें :- बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर लगी 'सुप्रीम' मुहर, कोर्ट का निर्देश-चुनाव आयोग आधार, Voter ID, राशन कार्ड को भी मानें पहचान पत्र

बच्चों की Aadhaar बायोमेट्रिक डिटेल्स (फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस) अपडेट कराने के लिए आपको पास के किसी भी Aadhaar Seva Kendra या अधिकृत अपडेट सेंटर पर जाना होगा। यह पूरी तरह फ्री है। इस के लिए सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट पर जाएं। मेन्यू में ‘My Aadhaar’ सेक्शन पर क्लिक करें। अब ‘Locate an Enrolment Center’ या ‘Aadhaar Seva Kendra’ का ऑप्शन चुनें। यहां आप State या PIN Code डालकर सर्च कर सकते हैं। Captcha भरें और ‘Locate a Center’ पर क्लिक करें। इसके बाद आपके इलाके के सभी नज़दीकी Aadhaar Seva Kendras की पूरी लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी।

बच्चे का आधार अपडेट कराने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

बच्चों का Aadhaar बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए आपको ये दस्तावेज़ साथ रखने होंगे। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), स्कूल आईडी (School ID) या अन्य मान्य पहचान पत्र, माता-पिता का Aadhaar कार्ड (पहचान और सत्यापन के लिए)। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप नज़दीकी Aadhaar Seva Kendra जाकर बच्चे का अपडेट आसानी से करवा सकते हैं।

 

पढ़ें :- UIDAI New Announcement : अब Aadhaar Card बनवाने या अपडेट करवाने के लिए ये प्रमाण पत्र हैं अनिवार्य, देखें लिस्ट
