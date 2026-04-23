POCO ने भारत में लॉन्च किए दो नए स्मार्टफोन, कम कीमत में मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स

POCO C81 and POCO C81x launched in India : शाओमी के सबब्रांड पोको ने आज भारतीय बाज़ार में अपने POCO C81 और POCO C81x स्मार्टफ़ोन आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिए हैं। इन दोनों स्मार्टफोन को बजट सेगमेंट में पेश किया गया है। नए पोको फोन पावरफुल बैटरी और बड़ी डिस्प्ले के साथ आते हैं। आइये नए फोन के स्पेसिफिकेशंस और कीमत के बारे में जान लेते हैं-

POCO C81 के स्पेसिफिकेशंस

POCO C81 फ़ोन में 6300 mAh की बैटरी है और यह 15W फ़ास्ट चार्जिंग (बॉक्स में चार्जर) और 7.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यह 22+ घंटे WhatsApp इस्तेमाल, 27+ घंटे सोशल मीडिया इस्तेमाल, 23+ घंटे YouTube स्ट्रीमिंग और 104+ घंटे म्यूज़िक सुनने का समय देता है। इसमें 13MP का डुअल AI रियर कैमरा सिस्टम और 8MP का सेल्फ़ी कैमरा है।

इस डिवाइस में 6.9-इंच का डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ़्रेश रेट, 240Hz तक का टच सैंपलिंग रेट और 800 nits HBM ब्राइटनेस देता है। यह Unisoc T7250 प्रोसेसर पर चलता है। यह Android 16 OS पर काम करता है। कंपनी ने इस डिवाइस के लिए 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है।

अन्य फ़ीचर्स में शामिल हैं: 48 महीने का बिना रुकावट वाला सॉफ़्टवेयर अनुभव, Google Gemini, Gemini Live, Circle to Search, साइड फ़िंगरप्रिंट स्कैनर, डुअल SIM, WiFi 5, Wet Touch Technology 2.0, 4GB वर्चुअल RAM, AI फ़ेस अनलॉक, IP52 रेटिंग, डॉक्यूमेंट स्कैनर, Cold endurance mode, आँखों पर ज़ोर न पड़ने देने के लिए TUV Triple सर्टिफ़िकेशन, प्रीमियम डुअल शेड फ़िनिश, और Bluetooth 5.2।

POCO C81x के स्पेसिफिकेशंस

POCO C81x में 5200 mAh की बैटरी है और यह 15W फास्ट चार्जिंग (बॉक्स में चार्जर) और 7.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यह 18+ घंटे WhatsApp इस्तेमाल, 20+ घंटे सोशल मीडिया इस्तेमाल, 90+ घंटे म्यूज़िक सुनने का समय, 15+ घंटे YouTube स्ट्रीमिंग और 43+ घंटे 4G कॉलिंग की सुविधा देता है। इसमें 13MP AI रियर कैमरा सिस्टम और 8MP सेल्फी कैमरा है।

इसमें 6.88-इंच का डिस्प्ले है जो 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट, 240Hz टच रिस्पॉन्स रेट और 650 nits की HBM ब्राइटनेस देता है। यह Android 15 OS पर चलता है। कंपनी ने 2 बड़े Android अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। यह डिवाइस Unisoc T7250 SoC से चलता है।

अन्य फीचर्स में शामिल हैं: फिंगरप्रिंट स्कैनर, IP52 रेटिंग, TUV सर्टिफिकेशन्स (लो ब्लू लाइट, सर्कैडियन फ्रेंडली, फ्लिकर फ्री), डुअल सिम, Bluetooth 5.2, 3GB वर्चुअल RAM, AI फेस अनलॉक, Wet Touch Technology 2.0, 3.5mm जैक, 200% वॉल्यूम बूस्ट और WiFi 5।

कीमत और उपलब्धता

POCO C81 को Sunset Gold, Elite Black और Sky Blue रंगों में खरीदा जा सकता है। इसके 4GB/64GB वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये है। जबकि POCO C81x को Crystal Black और Ice Blue रंगों में खरीद सकेंगे। इसके 3/64GB वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपये है। इसकी ऑफिशियल सेल 27 अप्रैल को दोपहर 12 बजे Flipkart पर शुरू होगी।